Leo & Steph、黃士綸、廖堉安 翔輝運通集團藝術空間聯展

為響應十月的台北藝術周盛事，The Bridge Art及藝時創意明天下午6時半，將在翔輝運通集團藝術空間舉行藝術家Leo & Steph、黃士綸及廖堉安聯展開幕式，歡迎收藏家、畫廊與美術館從業者、策展人與藝術顧問、藝術文化研究者以及藝術愛好者撥冗共襄盛舉。

About Leo & Steph是來⾃法國的普普新銳藝術組合，標誌性創作Kid Cup是一個無臉、無性別、無年齡的⾓⾊。其「不可定義」的特性，代表每個⼈的內在⼩孩，反映每個⼈的專屬靈魂，使其成為觀者投射內在⾃我的理想載體。它並非具體的⾓⾊，⽽是⼀個純粹形體，超越了傳統的⼈物描繪，成為⼀個容納觀者⾃身情感與意識投射的空⽩畫布。Kid Cup的存在，提醒我們藝術的最終意義：藉由⼀個獨⽴的客體，重新與⾃身本質連結的深刻旅程。

藝術家黃⼠綸則以個⼈成⻑經歷的視覺符號及影像片段，利⽤圖像挪⽤及拼裝場景的⽅式，將其重新拆構再進⾏想像繪製的融合表現。透過負片⾊彩與顏料肌理痕跡，不斷解構⾃⼰創作，並持續運⽤這些解構⼜結構後的意識產物，建⽴⼀種以⼈⼯有機形體為創作基礎的藝術型態，形塑出神聖的奇觀場景。

藝術家廖堉安擅⻑以⾃身形象與⼼理狀態為創作題材，對都會⼈群的⽣活型態和⼈際互動關係的進⾏⼀系列的描摹。在2003年以「⿃⼈⾃畫像」獲得台北美術獎⾸獎，⾃此⿃⼈形象成為廖堉安的代名詞。把各種動物形象，轉成各種灰暗、糾結的變形⼈體，這些異狀的形態正是描摹著現代⼈在智慧時代中的各種失能與⽣活轉化。

聯展由The Bridge Art與藝時創意主辦，巴西商務辦事處及翔輝運通集團藝術空間協辦，Guarana峟食餐飲股份有限公司贊助。Sunway Art Space 翔輝運通集團藝術空間地點在台北市內湖區行善路134號一樓。