風味豆花店「無味定律」新打造「月老豆花」！還有麻辣、叻沙特殊口味

位於台北東區的人氣豆花「可甜可鹹」繼獲得《500碗》、《500甜》之後，今秋升級成為全新豆花專門店「無味定律Zero Sense東區微醺豆花店」，將豆花結合威士忌、南洋叻沙、花椒辣油等不同料理元素，推出「甜、鹹、燃」三大系列豆花，讓豆花展現不同的面貌。此外，還同步進駐大稻埕商圈，打造全新分店「無味定律 Zero Sense迪化愛情豆花店」，並設計限定款「月下一生事」，帶來滿滿的台式浪漫。

可甜可鹹由Peter（康清智）與Ricky（王 昱仁）共同擘劃，兩人過去擁有不同領域的餐飲經驗，並在知名蔬食餐廳相遇。任職期間，兩人從日本老師傅手中習得手工製作豆製品的技藝，即將個人的料理經歷與古法豆花相結合，在2024年創辦「可甜可鹹」，標榜透過美國有機黃豆、台南天然鹽滷、磁化軟水等元素，搭配豐富的想像力，推出「遇見酸辣豆腐花」、「經典手炒黑糖粉圓豆花」、「冰激凌豆花」，成為台北東區的人氣店家。

今年10月，可甜可鹹正式升級成為「無味定律 Zero Sense東區微醺豆花店」，將豆花視為一道料理進行發想，透過全蔬食的食材，打造「甜」、「鹹」、「燃」三大系列。其中「甜」系列透過多元甜味層次來重現經典印象，代表的「黑火慢」，糖水湯底混合菲律賓黑糖與巴西二號砂糖，並以手工細細炒製而成，帶出深沉而豐富的焦糖香氣，每份100元。「鹹」系列」代表的品項「麻香川辣」，使用自製辣椒油、手工炒製的榨菜，結合花生與特調鹹味醬汁，為豆花賦予鹹、香、麻、辣兼具的川式個性，每份120元。

至於「燃」系列，則是主打獨創的風味概念。代表的「奶香醺杏仁」以台北東區的夜生活文化為發想，將貝禮詩奶酒、焙火烏龍茶、焦化杏仁冰淇淋與傳統甜筒脆片結合，帶來豐富口感與微醺的大人系浪漫，每份150元。此外，還有「桂語黑」、「酸辣燙嫩花」、「六果叻沙」、「梅燻白」等不同特色豆花品項。