關懷身心障礙族群 華信航空推機加酒專案

中央社／ 台北20日電
華信航空今天宣布，推出「愛心同行專案」，為身心障礙族群與家庭設計，提供4人同行、買2送2優惠，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，身心障礙者及陪同人員兩人皆免費。華信提供
華信航空今天宣布，推出「愛心同行專案」，為身心障礙族群與家庭設計，提供4人同行、買2送2優惠，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，身心障礙者及陪同人員兩人皆免費。

為關懷身心障礙族群，華信航空舉辦「愛心同行」記者會，董事長陳大鈞宣布「0元飛行，華信有心」公益計畫啟動。

「老闆（中華航空董事長高星潢）的老闆（交通部長陳世凱）有交代，不要以賺錢為主，要多做一些讓民眾有感的事情。」陳大鈞致詞時表示，因此這次推出的「愛心同行專案」，針對身心障礙族群與家庭設計，華信航空提供4人同行、買2送2優惠，同行旅客中只要有一人持身心障礙證明，身心障礙者及陪同人員兩人皆免費，讓更多身心障礙家庭能突破日常限制，共享幸福旅程。

華信航空這次與易飛旅遊攜手推出「愛心同行」專案，行程有飛金門、馬祖、澎湖、花蓮與台東等選擇，包含機票與住宿，並納入無障礙規劃，且精選無障礙設計飯店。

華信航空主管表示，民眾預訂後，機場有專屬報到櫃檯，並引導託運輪椅及輔具，且從機場登機、飛航期間有專人服務，專案4人同行最低新台幣9888元起。

記者會上播放兩組身心障礙家庭前往金門的體驗影片，家屬現身分享，這次出遊讓沒去過金門的爸爸圓夢，也大讚華信航空人員親切且主動協助。

多扶假期董事長許佐夫接受媒體聯訪時表示，在規劃行程時首要考量是交通移動，如何從家裡面能夠平安地到達機場，再來是能順利地搭機，並在抵達目的地時有相對應的廠商可接手。他提到，這次還協助華信航空教育培訓，包括在機上如何協助身障人士上廁所。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

華信 愛心 金門

