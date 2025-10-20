麒麟一番搾出白啤酒了！日本4月上市就爆紅 台灣小7搶先上架

麒麟一番搾系列推出全新「一番搾白啤酒」了！今年4月率先於日本上市的「一番搾白啤酒」，在短短三個月締造亮眼銷售佳績；台灣則在10月中旬，於7-Eleven率先上市500毫升裝。

耗時三年研發的麒麟「一番搾白啤酒」，堅持採用「一番搾製法」，完整保留小麥原有的新鮮香氣，帶出麥芽純粹鮮味，同時搭配無過濾製程，讓口感更加柔和滑順，使用嚴選的啤酒花與酵母，釋放出帶有果香的馥郁氣息，使風味更具層次。

在罐身設計方面，延續品牌一貫的高質感，採用簡潔優雅的純白色罐身，搭配金色文字點綴並融入麒麟聖獸標誌，展現出清新優雅的氣度。主打溫和順口、清爽易飲口感的麒麟「一番搾白啤酒」，在日本一上市就獲得好評，許多消費者試飲後都認為，喝起來清爽美味、絲滑細緻，口感溫和綿密。

現在這股「白啤風潮」，也正式吹到台灣。麒麟「一番搾白啤酒」繼500毫升裝率先於7-Eleven上市外，350毫升裝預計11月12日於全家便利商店上架。自11月起，新品將於OK便利商店、家樂福超市、Mia C'bon、家樂福量販、大全聯、愛買、全聯福利中心等通路，陸續上架（實際販售日期、庫存依通路現場為主）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康