百達翡麗全新Gondolo Serata腕表 有景深的斑馬圖案雙面雕刻超精緻

百達翡麗（Patek Philippe）今日透過以數位形式發表了品牌最新款的編號4962/200R-010「斑馬」 Gondolo Serata腕表。新作不僅延續了該系列自2006年問世以來所承襲的裝飾藝術（Art Deco）風格，更因為品牌在藍寶石水晶鏡面上運用創新的多重工藝裝飾圖案而成為焦點。

百達翡麗為實現在藍寶石水晶呈現斑馬紋路，採用創新技巧。利用金屬化處理的藍寶石水晶玻璃，在表面正面與背面同時進行雕刻並添上清漆。為了營造出層次分明的立體感，技術上先將斑馬圖案經過黑色金屬化處理，隨後在藍寶石水晶表面背面添上白色清漆。這種雙向雕刻與著色工藝，讓背景條紋的交織與前景斑馬的視覺效果更為鮮明，使構圖倍添深度與厚重感覺。

新款Gondolo Serata的斑馬圖案設計靈感，來自於2022年珍稀手工藝時計系列的Golden Ellipse編號5738/50G-023掐絲琺瑯腕表。這款優雅的正裝時計採用玫瑰金表殼，共鑲嵌94顆圓形切割的錳鋁榴石，經精心挑選與排列，呈現出精緻的雙色漸變效果：從12點和6點鐘位置的「干邑色」逐漸過渡到9時和3點鐘位置的「橘橙色」。這種從深入淺再到深的色彩及寶石大小的漸變變化，彰顯了表身不對稱的弧線美感。腕表搭載百達翡麗E15石英機芯，搭配經過磨砂加工處理的白色小牛皮表帶，配備飾有百達翡麗標徽的玫瑰金針扣。