「500盤」3連霸名廚鄔海明、陳嵐舒都加入！「暖廚家味2025」陣容揭曉

以「家的味道」為核心出發的公益活動「暖廚家味」，今年推出第二屆，總策劃蔣雅淇邀集五位名廚——台北晶華酒店晶華軒中餐廚藝總監鄔海明、擁有「亞洲最佳女主廚」榮銜的「gubami Social」主理人陳嵐舒、明福台菜主廚林麗珠、「NOBUO」主廚李信男（Nobu Lee），以及「INITA」日籍主廚荻本郡大，攜手家人一起獻上總共包括15道料理的線上課程，希望讓餐桌上的溫暖，成為急難與弱勢家庭的支柱。

在「500盤」創下3連霸紀錄的粵菜名廚鄔海明，懷抱著「一年只煮一次給家人吃的心情」，在「暖廚家味2025」中重現兒時醒來總能聞到擔任婦產科醫師的媽媽，親手為他準備的「港式煲湯」，還有他最懷念的「港式咖哩蝦、咖哩蟹」。陳嵐舒大方帶來「gubami Social」的招牌菜「松露臭豆腐蝦多士」，以及適合在節慶與家人分享的「香料燉牛肉佐香草小沙拉」，還有孩子們最愛的「開心果青醬義大利麵」。

50年來首度受訪的明福台菜主廚林麗珠，慷慨地在課程中她傳授鎮店招牌「蒜泥鮮蚵」、隱藏菜單「白菜牛肉羹」，以及老家屏東家傳「蛋酥炒米粉」。擅長台日義融合料理的米其林一星餐廳「INITA」日籍主廚荻本郡大，公開「500盤2023」單一菜色榜首「招牌銅鑼燒」，並改良成居家也適合製作的版本。甫於《2025臺灣米其林指南》連莊一星肯定的「NOBUO」法式餐廳主廚李信男（Nobu Lee），特別端出母親從小為他做的「黑豬漢堡排＋李氏咖哩」，還有跟著他走遍世界的拿手招牌菜「干貝茶碗蒸」。

「暖廚家味2025」自10月20日起正式開始募集，全套課程原價6800元，募資期只要3000元，買一套課程，等於捐出一份食物包；認捐者能拿到全額抵稅收據，認捐收入全數捐贈「1919食物銀行」。