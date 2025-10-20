快訊

小松菜奈化身靈感女神！香奈兒2025/26 COCO NEIGE復古時髦滑雪去

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒2025/26 COCO NEIGE系列以女演員暨品牌大使小松菜奈為靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 COCO NEIGE系列以女演員暨品牌大使小松菜奈為靈感。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL） 2025/26 COCO NEIGE系列以女演員暨品牌大使小松菜奈為靈感，針對無論滑雪、休閒社交推出一系列適合從早到晚都適合穿著的冬季服飾。小松菜奈更親身演繹了全新香奈兒2025/26 COCO NEIGE系列形象廣告，以純白無瑕的冬日景致為背景，在攝影師 Sean Thomas的精準鏡頭下，展現她獨具魅力的優雅氣質，每個畫面都瀰漫著雪峰間的奇幻氛圍。

於2018年推出的COCO NEIGE，從冬季運動出發，將機能與設計巧妙融合，在效能與風格、科技感與高雅氣質，以及城市與高山之間取得完美平衡。香奈兒創意工作室本季的設計從像瑞士聖莫里茲（St. Moritz）那樣優雅壯麗的山脈與滑雪假期得到啟發，這些早期滑雪勝地的獨特氛圍與精神讓嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）為之傾心。

「我希望能結合令人眼睛一亮的單品，同時享受造型搭配的樂趣。」小松菜奈說：「此系列旣呈現出香奈兒的品牌經典符碼又兼具功能性，但我也感受到一種不受拘束的自由氣息。我很喜歡這系列突破刻板印象的設計，無論穿梭在雪道或都市，都能自在穿著。」

為了打造技能禦寒、便於活動又不失風格魅力的作品，香奈兒創意工作室鑽研不同材質，在優雅、機能與舒適間取得最佳平衡。在形象廣告中，小松菜奈身穿粉色塔夫綢羽絨外套搭配同色系長褲，並以羊羔毛飛行帽點綴，營造溫柔包覆的魅力；羽絨外套融入品牌經典符碼，比照經典套裝裝飾四個口袋與寶石按釦。該外套亦推出大衣款式，搭配同款緞面工裝褲，是嚴寒氣候的理想裝備。牛仔褲採用喀什米爾羊絨丹寧材質製成，部分設計受到復古滑雪吊帶褲啟發，膝蓋處裝飾雙C標誌拼貼元素。

冬季必備服飾的長褲、開襟毛衣、連身褲、雙排釦大衣、連帽派克大衣與風衣均選用羊毛及喀什米爾羊絨材質打造，色調從柔和米色、粉色與綠色延伸至海軍藍與黑色。米色斜紋軟呢經典套裝配襯綠色與紫紅色調的鮮豔格紋斜紋軟呢外套，兼具優雅與舒適美感。此精緻而別出心裁的圖案設計亦延伸運用於上衣與包款。豐富色調也讓黑色更為迷人：帶有微微閃爍的效果的黑色喀什米爾羊絨大衣令人聯想到新雪初降的細緻光澤。

延續這股70年代的懷舊風情，此系列還有巧玩針織錯覺的馬海毛斜紋軟呢外套與無袖背心、富有夢幻氣息的毛茸茸芭蕾平底鞋、雪靴與人造皮草長靴、極致溫暖舒適的厚款連指手套、暖手筒、復古太陽眼鏡，以及多款綴以山茶花與小鹿圖案的緹花喀什米爾羊絨與馬海毛混紡毛衣。煙火元素則為包款、毛衣與拉鍊上衣，以如迪斯可燈球般閃耀的蝴蝶結胸針注入熱鬧歡慶的氛圍。

「我認為優雅與舒適的共存，精準詮釋了香奈兒的精神。正如嘉柏·香奈兒所展現的自在姿態與不受傳統束縛的生活方式，我覺得這系列傳達了在舒適與美學之間達成平衡的內在力量。嘉柏麗香奈兒所追求的這份自由，在今日依然鮮明而真實的存在。」小松菜奈說。

黑色皮革與羊羔毛飾以天鵝絨蝴蝶結長靴，94,900元。圖／香奈兒提供
黑色皮革與羊羔毛飾以天鵝絨蝴蝶結長靴，94,900元。圖／香奈兒提供
黑灰色斜紋軟呢與黑色羊羔毛口蓋包，20萬4,100元。圖／香奈兒提供
黑灰色斜紋軟呢與黑色羊羔毛口蓋包，20萬4,100元。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 COCO NEIGE系列以女演員暨品牌大使小松菜奈為靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 COCO NEIGE系列以女演員暨品牌大使小松菜奈為靈感。圖／香奈兒提供
多彩斜紋軟呢與米色羊羔毛口蓋包，20萬4,100元。圖／香奈兒提供
多彩斜紋軟呢與米色羊羔毛口蓋包，20萬4,100元。圖／香奈兒提供
米白色雪花與滑雪圖騰絲巾，16,500元。圖／香奈兒提供
米白色雪花與滑雪圖騰絲巾，16,500元。圖／香奈兒提供
棕色麂皮與羊羔毛樂福鞋，46,500元。圖／香奈兒提供
棕色麂皮與羊羔毛樂福鞋，46,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 COCO NEIGE系列以女演員暨品牌大使小松菜奈為靈感。圖／香奈兒提供
香奈兒2025/26 COCO NEIGE系列以女演員暨品牌大使小松菜奈為靈感。圖／香奈兒提供
小松菜奈穿粉色塔夫綢羽絨外套搭配同色系長褲，並以羊羔毛飛行帽點綴。圖／香奈兒提供
小松菜奈穿粉色塔夫綢羽絨外套搭配同色系長褲，並以羊羔毛飛行帽點綴。圖／香奈兒提供
綠紫相間的斜紋軟呢套裝重新演繹經典香奈兒風格。圖／香奈兒提供
綠紫相間的斜紋軟呢套裝重新演繹經典香奈兒風格。圖／香奈兒提供
米色羊羔毛與黑色皮革飾以天鵝絨蝴蝶結短靴，80,600元。圖／香奈兒提供
米色羊羔毛與黑色皮革飾以天鵝絨蝴蝶結短靴，80,600元。圖／香奈兒提供
黑色喀什米爾羊絨大衣帶有微微閃爍的效果，令人聯想到新雪初降的細緻光澤。圖／香奈兒提供
黑色喀什米爾羊絨大衣帶有微微閃爍的效果，令人聯想到新雪初降的細緻光澤。圖／香奈兒提供
米色飾以黑色雙C LOGO羊羔毛飛行帽，63,700元。圖／香奈兒提供
米色飾以黑色雙C LOGO羊羔毛飛行帽，63,700元。圖／香奈兒提供
藍灰色斜紋軟呢滑雪護目鏡，53,700元。圖／香奈兒提供
藍灰色斜紋軟呢滑雪護目鏡，53,700元。圖／香奈兒提供
亮面黑色皮革與白色羊羔毛樂福鞋，46,500元。圖／香奈兒提供
亮面黑色皮革與白色羊羔毛樂福鞋，46,500元。圖／香奈兒提供
米色飾以黑色雙C LOGO羊羔毛肩背包，53,300元。圖／香奈兒提供
米色飾以黑色雙C LOGO羊羔毛肩背包，53,300元。圖／香奈兒提供
小松菜奈在形象廣告中穿著菱格紋毛衣與塗層長褲。圖／香奈兒提供
小松菜奈在形象廣告中穿著菱格紋毛衣與塗層長褲。圖／香奈兒提供
黑色天鵝絨質感尼龍肩背包，21萬4,800元。圖／香奈兒提供
黑色天鵝絨質感尼龍肩背包，21萬4,800元。圖／香奈兒提供
小松菜奈穿著菱格紋毛衣與雙C LOGO帽。圖／香奈兒提供
小松菜奈穿著菱格紋毛衣與雙C LOGO帽。圖／香奈兒提供
小松菜奈穿山茶花與小鹿圖案的緹花喀什米爾羊絨與馬海毛混紡毛衣。圖／香奈兒提供
小松菜奈穿山茶花與小鹿圖案的緹花喀什米爾羊絨與馬海毛混紡毛衣。圖／香奈兒提供
米色飾以黑色雙C LOGO羊羔毛耳罩，35,500元。圖／香奈兒提供
米色飾以黑色雙C LOGO羊羔毛耳罩，35,500元。圖／香奈兒提供

香奈兒 羽絨外套

