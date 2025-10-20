暖廚家味推線上課 學費買食物包助弱勢

港式煲湯、招牌銅鑼燒與白菜牛肉羹也能在家做，還能兼顧公益！知名料理節目《暖廚家味》第2季由總策畫蔣雅淇領軍，將推出線上課程，由晶華軒主廚鄔海明、明福台菜主廚林麗珠、亞洲最佳女主廚陳嵐舒、米其林一星餐廳Nobuo創辦人Nobuo與米其林主廚荻本郡大領軍，在家也能輕鬆做法式、義式與台式等15道好吃料理！

可學15道創意佳餚

此外，線上課程的認捐收入將會全數捐贈「1919食物銀行」，且認捐者可獲得全額抵稅收據。蔣雅淇歎說，媽媽過世前沒有記錄任何一起煮飯的影像畫面，因此希望透過暖廚，幫助食物缺乏的對象，也感謝主廚們的響應，還有人一起跟著送食物包到弱勢家庭，讓她相當感動。

課程將會教授當紅炸子雞、港式咖哩蟹、港式煲湯、蒜泥香蚵、白菜牛肉羹、蛋酥炒米粉、松露臭豆腐蝦多士、開心果青醬義大利麵、香料燉牛肉佐香草小莎拉、干貝茶碗蒸、Taleggio cheese烘蛋Avocado Toast、黑豬漢堡排李氏咖哩、銅鑼燒三明治、瑪格麗特披薩與大阪燒佐關西風燉牛筋等各國創意料理。

食物包對弱勢及時雨

主廚Nobuo透露，自己也曾接受過很多人幫助，母親是小腦萎縮症患者、住在安養院，感謝當時很多基金會的援助，如今有機會回饋社會，這次活動的意義非凡；蔣雅淇也透露，50年不接受訪問的林麗珠在節目中動員全家一起來幫忙，從4個月大的孫子，到90歲的阿明師都親自出動，對大家來說都是難得的回憶。

基督教救助協會理事長夏忠堅指出，協會援助的對象有5成是失能、獨居者，7成是社福邊緣戶（難獲中低收入戶資格者），且這些弱勢族群1個月收入的60%要用來食物，食物包對這些家庭是非常重要的及時雨。他透露，有偏鄉阿嬤看醫生要交通奔波、花費甚鉅，在有食物包後才敢安心看診，相關救助刻不容緩。

課程在募資期間，民眾只要3000元購買網路課程，錢將會全數捐贈「1919食物銀行」，由救助協會購買食物包救助弱勢家庭。

