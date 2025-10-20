中華電信宣布「Hami Point日本遊」推雙11促銷
中華電信（2412）宣布「Hami Point日本遊」以一站式便利服務滿足赴日所需，集結各大旅遊品牌提供日本行程、交通票券、住宿及旅遊體驗導購服務，因應年底旅遊旺季推出「雙11線上旅展」。即日起至10月31日前參加「秋日旅遊Chill」活動，透過Hami日本遊前往指定品牌KKday、Klook、Trip.com、雄獅旅遊、AsiaYo消費，享Hami Point優惠。11月1日至11月11日也有第二波「玩樂狂Buy」活動。
中華電信也推出在日本租用當地行動電源的跨境新應用服務，「Hami Point日本遊」與東京電力集團（TEPCO）新創事業「JUREN」合作推出「中華信電信會員專屬1點兌換一泊二日行動電源租賃」服務，會員可享首次以Hami Point 1點兌換租借券的專屬優惠，抵達日本即可隨借隨還、使用「Hami Point票券館」續租再享優惠。
針對日本購物行程，「Hami Point日本遊」提供唐吉軻德、大國藥妝、EDION愛電王等熱門店家優惠券，出示掃碼即享購物折扣；並可於日本消費綁定「d POINT」或「Ponta」支付累計點數。
