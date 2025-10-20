快訊

喝咖啡也像點手搖！雀巢咖啡秋冬推出三種特別風味

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
焙茶控看過來！雀巢咖啡全新推出在地研發的「焙茶咖啡拿鐵」，嚴選日本鹿兒島。圖／業者提供
近年來，咖啡早已從單純的提神飲品，成為台灣人日常生活的一部分，喝咖啡也像點手搖，雀巢咖啡秋冬推出三種特別風味「焙茶咖啡拿鐵」全新上市 「草莓咖啡拿鐵」熱銷回歸日本原裝「雀巢金牌咖啡柔韻果香」小罐裝新上市。

根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣人2023年喝下約42.4億杯咖啡，人均年消費超過180杯。從拿鐵、果香、美式到茶系風味，口味多變成為新趨勢，許多人追求能「喝出風味、喝出心情」的咖啡體驗。

其中，受日本掀起的焙茶熱潮影響，這股風潮近年也在手搖店、咖啡廳與便利商店間延燒。順應這股風潮，全球咖啡領導品牌雀巢咖啡在漸涼秋冬，以真材實料打造三款風味，首度推出融合日本鹿兒島的「焙茶咖啡拿鐵」，並同步帶回熱銷款「草莓咖啡拿鐵」與日本原裝直送的「雀巢金牌咖啡柔韻果香小罐裝」。

三款限定咖啡以多層次香氣與細膩口感，滿足不同咖啡愛好者的味蕾，無論在家、辦公室或旅途中，都能隨時享受高品質的療癒時光。這個秋冬，就讓雀巢咖啡成為你日常暖心的陪伴。

焙茶控看過來！鹿兒島直送焙茶、台灣在地原葉研磨 「雀巢焙茶咖啡拿鐵」全新上市「焙茶」近年在茶飲市場掀起熱潮，以其獨特的烘焙香氣與溫潤茶韻，成為深受年輕族群的喜愛。其中濃郁中帶有淡雅回甘，療癒又放鬆，讓焙茶風味從茶飲延伸至咖啡領域。

看準這股趨勢，雀巢咖啡全新推出在地研發的「焙茶咖啡拿鐵」，嚴選日本鹿兒島直送焙茶粉，以真材實料呈現濃郁卻柔和的茶香，入口時淡淡焙茶香撲鼻，隨之而來的是濃醇的咖啡韻味與滑順奶香，三種香氣交織出細膩平衡卻富有層次的風味。無論早晨提神或午後暖心時刻，都能在一杯「焙茶咖啡拿鐵」中感受秋冬的療癒香氣。

「雀巢草莓咖啡拿鐵」好評回歸、「雀巢金牌咖啡柔韻果香」推出小罐裝，看準喝咖啡也要追求多變口味的趨勢，先前首度在台上市掀起搶購熱潮的兩款限定咖啡，今年再度強勢回歸！其中「雀巢草莓咖啡拿鐵」，添加真實草莓果汁粉，自然香甜的草莓味搭配香醇咖啡與濃郁奶香，實現甜而不膩的完美比例！無論是在忙碌的上班中尋找片刻放鬆，或是在課業壓力下為自己加點甜，都可以療癒你的每一天！而喜愛黑咖啡的你，也別錯過「雀巢金牌咖啡柔韻果香」，中淺烘焙帶輕甜果香風味，先前上市即備受消費者喜愛，今年全新推出80g小罐裝規格，方便保存，同時採用香氣回填技術，鎖住新鮮飽滿咖啡香氣，讓你在家就能輕鬆享受現煮般香醇好喝的咖啡。

雀巢咖啡祭出超強優惠，小資族們看過來！全新上市的「焙茶咖啡拿鐵」與熱銷回歸的「草莓咖啡拿鐵」即日起推出買一送一活動。同時，「雀巢金牌微研磨咖啡」也以80g小罐裝規格驚喜回歸，即日起於全聯福利中心、大全聯、家樂福、愛買、momo購物網、蝦皮商城等通路陸續上架，陪你溫暖迎接秋冬。

雀巢作為全球咖啡領導品牌，始終相信一杯好咖啡帶來的力量，自2010年啟動「雀巢咖啡永續計畫」(Nescafé Plan)，致力於負責任採收以及永續農業發展，就是希望送到消費者手中的每一杯雀巢咖啡，都能成為支持這片土地的溫柔行動。

喜愛黑咖啡的你，「雀巢金牌咖啡柔韻果香」今年全新推出80g小罐裝規格。圖／業者提供
陪你迎接秋冬午後時光！「雀巢草莓咖啡拿鐵」，添加真實草莓果汁粉，自然香甜。圖／業者提供
咖啡廳 日本 消費

