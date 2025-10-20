快訊

TASAKI balance家族再添新成員 簡約經典昇華日常

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TASAKI balance plus neo 項鍊，18K櫻花金鑲嵌阿古屋珍珠，77,500元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo 項鍊，18K櫻花金鑲嵌阿古屋珍珠，77,500元。圖／TASAKI提供

日本珠寶品牌TASAKI，以大膽設計與極致工藝聞名。2009年橫空出世的balance系列珠寶，巧妙以珍貴金屬勾勒的幾何直線結合渾圓珍珠，顛覆視覺與想像，微妙平衡的設計語言從此成為品牌最具代表性的經典符號。2025年，balance系列再度迎來全新設計，以巧妙的視覺平衡詮釋當代風格的從容、自信與平衡之美。

設計師Thakoon Panichgul所構思的balance系列，靈感來自水平桿上整齊排列的珍珠，以簡潔卻大膽的方式打破傳統珠寶框架。設計中的直線與圓形互相呼應，呈現出剛柔並濟的力量，象徵愛情、生活與自我之間的和諧平衡。

全新的balance signature胸針，延續系列的鮮明對比，精選五枚大小色澤相近的圓潤阿古屋珍珠，完美平衡於一條18K黃金或白金構成的直線上，洗鍊簡約搭配度高。胸針可隨性妝點於胸前、外套上、或當作髮飾配戴，可隨喜好與需求調整配戴的方向，為整體造型增添迷人亮點。

新作也能與balance系列豐富多變的設計互相搭配，不論是線條垂直的balance plus、擁有層次的balance step、經典的balance signature、精巧的balance neo或結合珍珠與鑽石兩大經典元素的balance diamonds等，從經典純粹的珍珠美學到鑽石點綴的華麗演繹，balance系列都能完美呼應不同的造型需求，是向世界彰顯自我風格的完美平衡宣言。

TASAKI balance plus neo系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo系列珠寶。圖／TASAKI提供
2025新品TASAKI balance signature胸針，18K黃金鑲嵌阿古屋珍珠，10萬元。圖／TASAKI提供
2025新品TASAKI balance signature胸針，18K黃金鑲嵌阿古屋珍珠，10萬元。圖／TASAKI提供
2025新品TASAKI balance signature胸針。圖／TASAKI提供
2025新品TASAKI balance signature胸針。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo diamonds pave戒指，18K白金鑲嵌鑽石與阿古屋珍珠 ，20萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo diamonds pave戒指，18K白金鑲嵌鑽石與阿古屋珍珠 ，20萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus戒指，18K黃金鑲嵌阿古屋珍珠，12萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus戒指，18K黃金鑲嵌阿古屋珍珠，12萬元。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI balance neo diamonds pave系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI balance neo diamonds pave系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo diamonds pave耳環，18K白金鑲嵌鑽石與阿古屋珍珠，20萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance neo diamonds pave耳環，18K白金鑲嵌鑽石與阿古屋珍珠，20萬1,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo系列吊墜。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo系列吊墜。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus neo系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI balance step胸針，18K黃金鑲嵌阿古屋珍珠，11萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance step胸針，18K黃金鑲嵌阿古屋珍珠，11萬3,000元。圖／TASAKI提供
2025新品TASAKI balance signature胸針，18K白金鑲嵌阿古屋珍珠，10萬3,000元。圖／TASAKI提供
2025新品TASAKI balance signature胸針，18K白金鑲嵌阿古屋珍珠，10萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI balance plus系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI balance plus系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI balance plus系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI balance plus系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI balance plus系列珠寶。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature胸針系列。圖／TASAKI提供
TASAKI balance signature胸針系列。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI balance neo diamonds pave系列珠寶。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI balance neo diamonds pave系列珠寶。圖／TASAKI提供

