TASAKI balance家族再添新成員 簡約經典昇華日常
日本珠寶品牌TASAKI，以大膽設計與極致工藝聞名。2009年橫空出世的balance系列珠寶，巧妙以珍貴金屬勾勒的幾何直線結合渾圓珍珠，顛覆視覺與想像，微妙平衡的設計語言從此成為品牌最具代表性的經典符號。2025年，balance系列再度迎來全新設計，以巧妙的視覺平衡詮釋當代風格的從容、自信與平衡之美。
由設計師Thakoon Panichgul所構思的balance系列，靈感來自水平桿上整齊排列的珍珠，以簡潔卻大膽的方式打破傳統珠寶框架。設計中的直線與圓形互相呼應，呈現出剛柔並濟的力量，象徵愛情、生活與自我之間的和諧平衡。
全新的balance signature胸針，延續系列的鮮明對比，精選五枚大小色澤相近的圓潤阿古屋珍珠，完美平衡於一條18K黃金或白金構成的直線上，洗鍊簡約搭配度高。胸針可隨性妝點於胸前、外套上、或當作髮飾配戴，可隨喜好與需求調整配戴的方向，為整體造型增添迷人亮點。
新作也能與balance系列豐富多變的設計互相搭配，不論是線條垂直的balance plus、擁有層次的balance step、經典的balance signature、精巧的balance neo或結合珍珠與鑽石兩大經典元素的balance diamonds等，從經典純粹的珍珠美學到鑽石點綴的華麗演繹，balance系列都能完美呼應不同的造型需求，是向世界彰顯自我風格的完美平衡宣言。
