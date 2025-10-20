快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
星展卡強勢布局消費旺季，周年慶檔期最高回饋18,000元 。圖／本報資料照片
10月消費旺季登場，百貨周年慶、iPhone新機上市等接連引爆購物熱潮。星展信用卡瞄準這波商機，推出多重獨家優惠，除了百貨周年慶刷卡最高享10%回饋、遠東百貨狂賺18,000元禮券，星展並攜手「500盤」精選11間入選名店，打造卡友專屬禮遇。

星展卡友於新光三越信義新天地刷卡最高享10%優惠，綁定skm pay於百貨服飾消費滿12,000元，再獨家贈12,000 skm points。遠百信義同步推出超高回饋，消費達檻最高送18,000元遠東商品券；此外，即日起至12月31日，每月刷卡搭配星展「環遊世界挑戰賽」活動，消費達檻且登錄成功，超過門檻部分每月最高可獲得1％刷卡金加碼回饋，任刷一筆一般消費還有機會抽中「環遊世界百萬旅券」大獎（活動限額且均需另外登錄）！

星展今年首度與台灣在地美食評鑑「500盤」合作，精選11間2025年入選餐廳，為卡友獻上獨家禮遇。自10月15日至12月31日止，包括至SENS餐廳消費指定主餐，可享「麥卡倫12年單一麥芽威士忌」品酩體驗；以及至知名李台北私廚餐廳刷星展卡選擇優惠方案且消費達檻，將獲贈主廚私房菜，以及紅酒或白酒一瓶。

此外，於Wok by O’BOND、秦味館、Solo Pasta、FRASSI、MUME、沐明鍋物、君尹 brisé、飛花落院、Earnestos等多家頂級餐廳，皆可享星展卡友獨家餐飲招待。搭配「聚餐天天用星刷」活動，星展全卡友均可再享最高12%加碼回饋（限量且皆須登錄，每人上限600元）。

另外，12月3日前於Apple Store 直營店、線上購物等指定通路刷星展卡購買iPhone 17 新機，最高享30期分期0%利率。此外，PChome購物「24力會員日」再祭星展卡好康優惠，自10月14日起至10月31日止，刷星展卡單筆滿額，再搭配指定分期0%利率且登錄，限量再享2,500 P幣回饋；10月期間再加碼，刷卡滿NT$40,000再享1,000 P幣回饋，累積最高可得3,500 P幣（限量）！

即日起至12月31日止，星展卡友於活動期間內成功推薦新戶好友申辦星展信用卡正卡達指定人數及任務，最優享全套Apple商品帶回家。

