快訊

「鎢鋼大王」廖萬隆77歲驟逝 老幹部回憶：經營飯店每天都看早餐照

當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲

真的不是整人！陳漢典甜蜜相吻Lulu 羞喊「老公」、「老婆」

聽新聞
0:00 / 0:00

大同家電2025新品登場 「粉饗耀」電鍋超美 氣炸烤箱健康升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大同空調新款壁掛型分離式U管升級霧銀漆防護技術，有效減緩鋼管氧化，強化耐腐蝕能力。圖／大同提供
大同空調新款壁掛型分離式U管升級霧銀漆防護技術，有效減緩鋼管氧化，強化耐腐蝕能力。圖／大同提供

大同家電發表2025年度新品，以「健康升級，樂享生活」為主題，將健康概念融入居家電器設計，從烹飪到衣物照護，全方位守護現代家庭的生活品質。

每個家庭都有一個的經典大同電鍋系列，今年推出全新11人份百年電鍋「粉饗耀」新色，導入模擬明火技術，透過360度水蒸氣循環均勻加熱，能煮飯、蒸、燉、滷多種料理一鍋完成。具自動保溫與雙重安全電源線設計，兼顧效率與安心。

同場亮相的大同輕享料理組結合3人份電鍋與0.9L電茶壺，共用智能溫控底座，一機多用，通過SGS認證與過熱自動斷電防護，讓無火烹調更安全便利，尤其是合租屋族、小家庭。

延續健康烹調概念，大同氣炸烤箱系列再升級，提供機械式與微電腦款兩種選擇。12L機械式機種具70～230℃溫控與60分鐘定時功能，小巧不佔空間；15L微電腦款溫度範圍擴至35～230℃，可設定最長12小時，並內建8種智慧菜單，搭配爐內照明與大容量設計，滿足多元烹飪需求。

衣物照護方面，全新熱泵乾衣機導入熱泵科技，以溫和低溫烘乾呵護纖維，並具智慧烘乾偵測功能，能自動判定濕度與時間、衣乾即停。相較傳統乾衣機更節能省電，展現環保與舒適兼具的新世代家電。

雙門下冷凍變頻冰箱以326L大容量與窄身設計貼合現代廚房，下冷凍配置符合人體工學取放更便利。搭載獨立變溫室與抗菌除臭系統，全面鎖住食材新鮮與風味，實現健康飲食的理想儲存方案。

此外，大同也推出多款貼心小家電，完善居家環境體驗。電子式除濕機採節能靜音設計，3種模式可依環境調整，保持空氣清爽乾燥。多功能陶瓷電暖器具大風量與烘衣功能，即開即熱、冬季必備。陶瓷冷暖風機為日本同步熱銷款，冷暖雙用、四季適宜，並具傾倒斷電保護設計，守護安全。經典的DC古董扇以全金屬機身重現復古美學，搭載DC變頻馬達與電子式擺頭，兼具節能與靜音，為居家增添優雅質感。

大同全新11人份百年電鍋「粉饗耀」，新色超搶眼。圖／大同提供
大同全新11人份百年電鍋「粉饗耀」，新色超搶眼。圖／大同提供
大同氣炸烤箱系列推出多種規格，滿足不同料理需求。圖／大同提供
大同氣炸烤箱系列推出多種規格，滿足不同料理需求。圖／大同提供
大同變頻蒸氣洗脫烘滾筒洗衣機（左）及全新熱泵乾衣機（右）。圖／大同提供
大同變頻蒸氣洗脫烘滾筒洗衣機（左）及全新熱泵乾衣機（右）。圖／大同提供

料理

延伸閱讀

北市大同路樹倒塌「橫跨雙向車道」幸無人傷

TPBL／海神主場升級 巨蛋環廊全新美食街開張

大同9月業績月減14% 世芯月減28%

「護腎聖品」黑豆，竟藏有黃豆沒有的抗癌維生素A！電鍋3步驟煮出營養黑豆飯

相關新聞

TASAKI balance家族再添新成員 簡約經典昇華日常

日本珠寶品牌TASAKI，以大膽設計與極致工藝聞名。2009年橫空出世的balance系列珠寶，巧妙以珍貴金屬勾勒的幾何...

喝咖啡也像點手搖！雀巢咖啡秋冬推出三種特別風味

近年來，咖啡早已從單純的提神飲品，成為台灣人日常生活的一部分，喝咖啡也像點手搖，雀巢咖啡秋冬推出三種特別風味「焙茶咖啡拿...

大同家電2025新品登場 「粉饗耀」電鍋超美 氣炸烤箱健康升級

大同家電發表2025年度新品，以「健康升級，樂享生活」為主題，將健康概念融入居家電器設計，從烹飪到衣物照護，全方位守護現...

香港No.1本土原創角色癲噹（DinDong） 夜市美食吊飾娃娃盲盒正式在台上市！

香港No.1本土原創角色「癲噹（DinDong）」持續以萌力席捲台灣！繼2025年台灣文博會首次亮相即掀起熱潮後，粉絲敲碗已久的夜市美食吊飾娃娃盲盒正式在全家FamilyMart APP（全家購平台）開賣。

台灣隊奪「世界聖誕麵包大賽」總冠軍！經典、巧克力口味也奪第一名

「世界盃聖誕麵包大賽」（Panettone World Championship）乃是全球烘焙界關注的重大賽事。本屆賽事...

星巴克「買一送一」來了！連續2天、「星冰樂」跟「星沁爽」通通有

星巴克宣布將於10月22日（三）、23日（四）連續兩天，推出「把握美好秋收指定品項．好友分享日」優惠活動。活動期間上午1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。