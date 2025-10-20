大同家電2025新品登場 「粉饗耀」電鍋超美 氣炸烤箱健康升級

大同家電發表2025年度新品，以「健康升級，樂享生活」為主題，將健康概念融入居家電器設計，從烹飪到衣物照護，全方位守護現代家庭的生活品質。

每個家庭都有一個的經典大同電鍋系列，今年推出全新11人份百年電鍋「粉饗耀」新色，導入模擬明火技術，透過360度水蒸氣循環均勻加熱，能煮飯、蒸、燉、滷多種料理一鍋完成。具自動保溫與雙重安全電源線設計，兼顧效率與安心。

同場亮相的大同輕享料理組結合3人份電鍋與0.9L電茶壺，共用智能溫控底座，一機多用，通過SGS認證與過熱自動斷電防護，讓無火烹調更安全便利，尤其是合租屋族、小家庭。

延續健康烹調概念，大同氣炸烤箱系列再升級，提供機械式與微電腦款兩種選擇。12L機械式機種具70～230℃溫控與60分鐘定時功能，小巧不佔空間；15L微電腦款溫度範圍擴至35～230℃，可設定最長12小時，並內建8種智慧菜單，搭配爐內照明與大容量設計，滿足多元烹飪需求。

衣物照護方面，全新熱泵乾衣機導入熱泵科技，以溫和低溫烘乾呵護纖維，並具智慧烘乾偵測功能，能自動判定濕度與時間、衣乾即停。相較傳統乾衣機更節能省電，展現環保與舒適兼具的新世代家電。

雙門下冷凍變頻冰箱以326L大容量與窄身設計貼合現代廚房，下冷凍配置符合人體工學取放更便利。搭載獨立變溫室與抗菌除臭系統，全面鎖住食材新鮮與風味，實現健康飲食的理想儲存方案。