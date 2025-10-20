台灣隊奪「世界聖誕麵包大賽」總冠軍！經典、巧克力口味也奪第一名
「世界盃聖誕麵包大賽」（Panettone World Championship）乃是全球烘焙界關注的重大賽事。本屆賽事近日於義大利舉行，並於10月18日公佈成績。台灣隊不僅獲得總冠軍，同時還獲得「義大利經典之作獎」以及「巧克力口味作品」第一名，堪稱本屆最大贏家。
歷史悠久的「聖誕麵包（潘納朵尼）」乃是義大利極具代表性的特色麵包。今年「世界聖誕麵包大賽」，台灣隊由陳詩絜（Giovanna）擔任教練，成員則包括某某法式甜點主廚賴怡君、feelings18巧克力工房麵包主廚蔡約群，以及布雷夫手作烘焙楊世均等三位師傅。
在激烈的競賽之下，台灣獲得賽事總冠軍，並且也榮獲「義大利經典之作獎」第一名、「巧克力口味作品」第一名，此外，還獲得「星級主廚獎」、「聖誕蛋糕佐義式冰淇淋」第三名等多項肯定，成為本屆最大贏家。駐米蘭辦事處指出，台灣隊以完美的天然酵母技術、細緻的風味層次與創新食材搭配，成功征服評審與現場觀眾，成為全場焦點。
