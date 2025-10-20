快訊

星巴克「買一送一」來了！連續2天、「星冰樂」跟「星沁爽」通通有

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
活動期間購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的「指定飲料」，其中一杯由星巴克招待。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
活動期間購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的「指定飲料」，其中一杯由星巴克招待。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克宣布將於10月22日（三）、23日（四）連續兩天，推出「把握美好秋收指定品項．好友分享日」優惠活動。活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

此活動優惠品項包括「星冰樂」跟「星沁爽」等人氣選項，總計有黑糖栗子風味瑪奇朵（含特選）、黑糖栗子風味紅茶那堤、冰搖可可脆粒楓糖燕麥咖啡、冰搖可可脆粒楓糖杏仁奶咖啡、冰搖蜂蜜核桃燕麥咖啡、冰搖蜂蜜核桃杏仁奶咖啡、夜幕狂想曲星冰樂、西印度櫻桃香檸冷萃、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果冰雪星沁爽、冰搖檸檬果茶、玫瑰蜜香茶那堤。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

要注意的是，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市包括各機場航站、高鐵站、國道休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等；詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克宣布將於10月22日（三）、23日（四）連續兩天，推出「把握美好秋收指定品項．好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布將於10月22日（三）、23日（四）連續兩天，推出「把握美好秋收指定品項．好友分享日」優惠活動。圖／摘自星巴克官網

