星巴克「買一送一」來了！連續2天、「星冰樂」跟「星沁爽」通通有

星巴克宣布將於10月22日（三）、23日（四）連續兩天，推出「把握美好秋收指定品項．好友分享日」優惠活動。活動期間上午11點至晚上8點，購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

此活動優惠品項包括「星冰樂」跟「星沁爽」等人氣選項，總計有黑糖栗子風味瑪奇朵（含特選）、黑糖栗子風味紅茶那堤、冰搖可可脆粒楓糖燕麥咖啡、冰搖可可脆粒楓糖杏仁奶咖啡、冰搖蜂蜜核桃燕麥咖啡、冰搖蜂蜜核桃杏仁奶咖啡、夜幕狂想曲星冰樂、西印度櫻桃香檸冷萃、焦糖可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、芒果火龍果冰雪星沁爽、冰搖檸檬果茶、玫瑰蜜香茶那堤。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。