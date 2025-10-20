陶板屋推新菜和牛漢堡佐炙烤牛排 秀圖再送明太子炙烤魷魚

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「陶板屋」10月22日起將換上13道秋冬新菜。王品集團/提供
「陶板屋」10月22日起將換上13道秋冬新菜。王品集團/提供

立法院通過三讀，最快11月上旬就能領到現金1萬元，餐廳摩拳擦掌迎好市。網路評選日式洋食餐廳第一名的「陶板屋」10月22日起將換上秋冬新菜，以新主餐「和牛漢堡排佐炙烤牛排」，打造多款異國主餐、湯品和甜點飲料等附餐，即日起至12月20日，憑活動畫面內用消費2客以上套餐，即招待「明太子炙烤魷魚」。

主打和風洋食的「陶板屋」，套餐從沙拉、主餐到甜點飲品共七道料理，每客698元，10月22日將迎來13道新菜色，新主餐「和牛漢堡排佐炙烤牛排」，厚實多汁的和牛漢堡排與炙烤牛排，搭配主廚特製的濃郁紅醬，風味層次分明。加價108元可升級「法蘭克牛排」，嚴選牛後腰脊部位，油花緻密卻不油膩，口感軟嫩香氣十足

餐前沙拉「鮮蔬蕈菇沙拉佐金山寺味噌」透過甘甜鹹香的金山寺味噌醬，為綜合蕈菇和生菜帶來畫龍點睛的香氣，清爽開胃。「雞肉庫斯庫斯玉米濃湯」以北非料理為發想概念，小米與玉米一同燉煮，再加入舒肥雞胸肉，口感豐富美味。

甜點加入綿滑細膩的「日式焦糖布丁」，飲品則新增「岩鹽玄米奶茶」，以濃郁奶茶為基底，撒上玫瑰鹽和玄米粒，入口微鹹微甜，新菜陣容彷彿帶領味蕾來趟食癒之旅。即日起至12/20，憑社群活動畫面內用消費2客（含）以上套餐，就招待價值358元的「明太子炙烤魷魚」。

搭配王品瘋美食APP的滿千折百券，即日起到10月31日，下載APP就能一鍵領取7張百元折價券，單筆消費滿1,000元可使用1張、現折100元，滿2,000元可使用2張，以此類推。11月30日前，瘋美食會員到王品集團旗下全品牌用餐，不論內用外帶，單筆消費滿500元，可獲1枚徽章，最多集滿21枚徽章可兌換8,888點，每1點可折抵1元消費，等於現賺8,888元，超級划算。

