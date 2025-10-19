聽新聞
台灣設計展進入高潮 24、25日花卉將結合服裝設計登場
台灣設計展一連二天在田尾鄉隆盛樹化玉博物館舉辦「花田集市」、「花田樂事」活動，今天還舉辦2場花卉植物主題論壇邀請大師分享植物美學，24、25日將舉辦「花田衣秀」，結合花卉植物與服裝設計，將為設計展再掀高潮。
台灣設計展今天下午的花卉植物主題論壇邀請太研規劃設計公司設計總監吳書原、世界景觀建築師聯盟IFLA EAA主席Alessandro Martinelli以「島嶼實踐：國際趨勢下的原生植物美學」為題進行分享。也邀請台灣國際蘭展主題館藝術總監吳維宏及花藝設計師古文旻以「花之未來式：從盆花、切花到花藝的美學流動」為題分享，彰化縣長王惠美到場聆聽。
王惠美說，設計展田尾展場在田尾公路花園協會理事長劉漢欽熱心協調店家參展，設計展將設計概念導入商家，讓商圈質感大幅提升。24、25日也將於田尾舉辦「花田衣秀」活動，結合花卉與服裝設計，活動將進入最後高潮，歡迎民眾把握機會參觀各大展區，感受彰化設計的無限魅力。
另外「2025世界盆栽展（WBC2025）暨全國盆栽華風展」即日起至10月26日也在溪州公園展出收藏家與創作家的盆栽及珍貴雅石。
田尾召集全台植物職人與在地花農的「花田集市」設立多肉植物、特色植栽等攤位，並以療癒與永續為訴求，也讓民眾能將綠意與美好設計打包帶走。除了靜態展覽，「花田樂事」的時尚表演也為展場增添美妙旋律，知名DJ團隊及在地音樂人、舞蹈團體輪番登場，讓民眾可以看展、看表演、逛市集，一次滿足。
