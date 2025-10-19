Moncler找來雙影帝太有戲 艾爾帕西諾 × 勞勃狄尼洛傳達溫暖的信念

以羽絨外套聞名的Moncler，發表全新全球宣言「Warmer Together」，並邀請兩大傳奇影星兼好友，艾爾帕西諾（Al Pacino）和勞勃狄尼洛（Robert De Niro）首次共同出演品牌廣告。

「Warmer Together」是Moncler使命的核心所在，自創立以來，Moncler深知真正的溫暖不僅來自身上所穿的衣服，更是源自內心深處。不只是設計能抵禦極端天氣的保暖衣物，更象徵人與人之間的連繫；溫暖絕非只是來自物理上的保暖作用，更是彼此陪伴和關懷。而這回，兩大傳奇影星透過他們之間的友誼，完美體現Moncler的核心價值。

廣告由國際知名人像攝影師Platon於紐約拍攝，以風格鮮明的黑白影像和多段短片訴說友誼、尊重、聯繫、信任和溫暖五大主題，分享Al Pacino與Robert De Niro的故事。而勞勃狄尼洛在片中表示：「溫暖從不只是來自外在，而是源自心底的流動。」艾爾帕西諾也認為：「友誼是人生中最寶貴的事物。朋友是能與你分享同一個世界的人，彼此之間既有發自內心的信任，也對人生有同樣的體會。」

勞勃狄尼洛在 「Warmer Together」廣告中穿上Maya 70羽絨外套，呈現無懼歲月考驗的溫暖力量。這款外套以現代手法變奏原創的絎縫羽絨外套，革新品牌極具標誌性的長青設計。外套以品牌的特色Longue Saison再生尼龍製成，並融入多項標誌性細節，例如左袖口袋上的品牌標誌和可拆下的風帽。

Moncler除了恪守傳統，同時不斷推陳出新，這一季也帶來Bretagne羽絨外套於2025年秋冬系列全新登場，Bretagne羽絨外套採用立體包覆的剪裁，主打極致輕盈保暖，風格百搭，是享受戶外都市生活的好選擇。