青森蘋果來台促銷 今與遠百同慶150周年紀念
台灣逐漸進入涼爽的秋冬時節，也是鮮採的青森蘋果上市的時候。青森蘋果品種多樣，首先於10月上市的就是深受台灣消費者喜愛的青森土岐蘋果。19日在遠百（2903）竹北店舉行盛大促銷活動。
今年正逢青森種植蘋果150周年紀念，日本蘋果最大產地青森縣的縣長宮下宗一郎和一般社團法人青森縣蘋果對策協議會會長大場勉，首次來到竹北店，和遠東百貨攜手舉辦青森蘋果嘉年華，帶來最新鮮美味的青森蘋果。
在竹北店的現場除了提供青森土岐蘋果試吃外，也特地舉辦限量的青森蘋果150顆大放送活動，憑當日在本館消費不限金額發票，即可兌換青森蘋果1顆。現場也特地裝飾蘋果造型氣球拱門，在拱門下拍照打卡還可參加青森蘋果禮盒抽獎活動，讓現場的消費者一起同樂。
宮下縣長表示，日本蘋果一半以上來自青森縣，是日本第一的產地。而台灣是青森蘋果最大的出口地，深受台灣朋友的支持與喜愛。現在是土岐蘋果的季節，香甜美味不管是送禮自用都適合。大場會長則表示，今年是青森縣開始種植蘋果的150周年紀念，能夠與遠東百貨一起盛大慶祝非常開心，遠東百貨一直支持青森蘋果的推廣，希望未來能一直繼續合作。
遠東百貨遍布北、中、南還有花東，陪伴台灣的消費者近一甲子，是最有歷史人情味而且深入各地區的台灣百貨品牌，青森縣與一般社團法人青森縣蘋果對策協議會也展望未來與遠東百貨有更多進一步的合作，讓更多台灣的消費者，更認識青森縣，進而產生更多的文化、觀光、與產業交流。
