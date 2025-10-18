紐約0時差！Bell & Ross BR-X3 Night Vision限量250現身台中寶鴻堂

快訊

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bell & Ross BR-X3 Night Vision腕表，二級鈦金屬搭配黑色DLC微噴砂處理及碳纖維、41毫米、自動上鍊機芯、時間與時期顯示，70小時動力儲存，全球限量250只，49萬4,000元。圖／Bell & Ross提供
軍事風格的設計帶給人的不僅有剽悍、專業的聯想，更是一種心智狀態的堅毅體現。Bell & Ross繼先前分別發表了鈦金屬與精鋼版本的BR-X3表款，正式在10月18日開幕的紐約鐘表展首日公開最新的碳纖維版本BR-X3 Night Vision，除象徵完成了BR-03三部曲的重要拼圖，更在寶鴻堂鐘表台中店同步展售，全球限量250只，也讓紐約、瑞士、台中風格零時差。

最能代表軍事風格之一的色彩莫過於夜光中的綠色。綠色是夜視鏡的愛用顏色，也因為人眼對色彩的敏感度中又以綠色較高，並能降低長時間用眼時的疲勞，並帶來更好的清晰度。事實上，BR-X3 Night Vision的靈感亦來自「航空抬頭顯示系統」（head-up display、亦常縮寫為HUD）在飛行戰鬥機的專用術語則為「頭盔顯示器」（Collimateur Tête Haute），。

看似綠、黑交織的BR-X3 Night Vision腕表的表殼上下層實由黑色碳纖維與SLN樹脂複合材料所製造，而表殼中層則為經黑色PVD塗層的鈦金屬，角落並由包覆以綠色橡膠的四顆螺絲貫穿；41乘41毫米的開放式面盤上，三點鐘與九點鐘方向左右對稱的旋轉視窗模擬了如飛行儀表板上常見的轉盤式儀器，並分別但來日期與三日動力儲存的顯示。

當進入低光源環境時，BR-X3 Night Vision腕表還將變身夜店風十足的夜間模式！像踏入遊樂場中的霓虹魔幻，並以由瑞士專業Kenissi機芯廠為Bell & Ross所設計的BR-CAL.323自動上鍊機芯帶來時間與日期顯示功能，表款並具備70小時動力儲存，機芯同時通過瑞士天文台COSC認證。

表款甫於10月18日紐約鐘表展的開幕首日公開，而Bell & Ross並與寶鴻堂鐘表台中店合作，即時於寶鴻堂鐘表台中五權店帶來Bell & Ross X系列表展，展出即開賣，日期自2025年10月18日起至10月31日為止，可逕行前往台中南屯區五權西路二段222號，或電洽04-2475-3868、預約鑑賞。

BR-X3 Night Vision的「X」不僅代表了極限，更象徵Bell & Ross一以貫之的軍事與精密風格。圖／Bell & Ross提供
以夜視中的綠色與航空抬頭顯示系統為靈感，Bell & Ross發表了最新的BR-X3 Night Vision腕表。圖／Bell & Ross提供
低光源環境中的BR-X3 Night Vision腕表，體現的不僅有軍事風格、更是頑強心智的體現。圖／Bell & Ross提供
寶鴻堂台中旗艦店位於五權西路與大墩路口，並於近日與Bell & Ross合作帶來限期的Bell & Ross X系列表展。圖／寶鴻堂提供
表殼的上下層與四角皆皆運用了夜光塗料，呈現迷彩、塗鴉般的迷幻活力。圖／Bell & Ross提供
