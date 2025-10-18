買車前必看！電動機車十大關注焦點 謠言還是真相一次破解

你可能也陷入這些電動機車迷思！

電動機車出現後， 不只是科技進步，更慢慢改變大家的日常習慣。雖然政府提供補助，加上免燃料費、貨物稅和牌照稅，相當有吸引力，但心裡可能還是不斷上演著小劇場：臨時要充換電，附近找得到站點嗎？不同的電池資費方案，到底哪種才划算？電動機車真的環保嗎？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出網友最常討論的十大電動機車關注焦點，不只逐一破解網友心中的疑惑，還有沉浸式互動測驗幫你找出自己是哪種性格的騎士。對正在考慮是否入手電動機車的你，可以當作參考依據，趁機多了解自己對電動機車的認知盲點與心魔。

台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

台灣智慧移動產業協會（SMAT）在官網推出《30秒解鎖你的騎士性格！看看你的天菜搭檔是誰？又該放生誰呢？》沉浸式互動測驗，只要完成8道情境抉擇題，就可以掌握你是哪一種性格的騎士，了解你對電動機車可能擁有的常見心魔與破解建議，還可以跟朋友對結果，看看你們是「天菜系搭檔」還是「放生系騎士」！上「SMAT FB粉專」參加抽獎活動，還有機會獲得SMAT獨家設計環保便當袋、環保水壺及帆布袋等好禮唷！

台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

測驗完畢之後，繼續和小編來看看電動機車十大關注焦點有哪些吧！

No.1 政府補助政策

示意圖／台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

政府補助一直是多數人購買電動機車時的第一道吸引力。不同縣市補助金額差異，甚至會影響消費者的決策。但你知道嗎？台灣長年面臨汽機車廢氣排放，導致空氣品質惡化。政府推動補助，不只是要降低入手門檻，更希望從源頭減少有害廢氣，讓你和家人都能呼吸得更安心、更健康。

目前購買電動機車可同時享有中央、地方和電池資費等多重補助。舉例來說，桃園市提供汰購最高補助37,400元，台南市針對新購提供最高26,000元補助，高雄市更加碼提供最高7,200元電池資費補助，台南市也有電池資費補助最高6,000元，幫電動機車族省荷包。此外，補助可透過銷售商「一站式代辦」，非常方便，趕快上「台灣智慧移動產業協會官網」查詢你所居住的縣市可以申請多少吧！

No.2 電池續航力

示意圖／台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

許多人疑惑電動機車「續航比得上油車嗎？」認為電動機車僅能作為日常通勤、短距離代步使用，甚至會擔心「充／換一次電能跑多遠」，產生里程焦慮。實際上，電動機車在儀表板上會即時顯示剩餘電量，搭配手機App可隨時預測續航里程，萬一快要沒電也會即時提醒，幫你規劃路線、導航至最近的充換電站，還能確認充換電站有多少充電樁和滿電電池可以用。有些大型換電站甚至備有上百顆電池，尖峰時段滿電供應率高達90%以上！

No.3 電池資費方案多元性

示意圖／台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

購入電動機車後，緊接著會遇到電池資費方案選擇的難題。資費如何計算？有哪些選擇？其實方案多元又有彈性，還可視需求動態調整，最常見的計算方式包含「依里程計價」和「依用電量計價」等多種方案！不論你想要日常輕鬆騎乘、旅遊探索、短中長途通勤，還是喜歡按照里程計費、彈性加值，多元的電池資費方案都能滿足你的需求。建議每位騎士可以事前評估騎乘習慣，再到各家電動機車品牌官網試算，找到最適合自己的使用方案，控制好預算，就能享受隨心所欲的騎乘自由！

No.4 充換電站數量

示意圖／台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

曾有PTT網友分享，考慮購買電動機車時最在意的並非車款本身，而是充換電站的數量，甚至會在下訂前確認周邊是否有充換電站，「看你家附近或公司有哪個點，有Ionex就買光陽，有Gogoro的就買Gogoro。」以充換電站來說，目前全台已有超過6,600個站點，不僅數量更勝加油站，在六都平均騎5分鐘就能找到一站，據點遍佈加油站、停車場、超市、大賣場、便利商店等生活圈，打開App就能立馬搜尋臨近站點。

No.5 鋰電池安全性

示意圖／台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

新聞偶爾傳出電動車疑似因鋰電池過熱起火案例，有網友看完報導後留言「要命電動車竟然自己著火了！我的不知道會不會這樣？」還有人懷疑「電動車是危險的」。

不過你知道嗎？市面上主流品牌的電動機車，均通過多項國際與國家級的安全檢驗，並且內建溫控、過充斷電、異常監控等多重保護機制。比起在家充電、使用來路不明的電池，現今的換電站採集中式管理，可即時監控每一顆電池的健康狀態，電池發生異常就會被自動下架，安全性更高。新聞報導「充電車起火」事件，多數都是發生在不合規的微型電動二輪車，或是車主私自違規改裝所致。只要選擇合法、合格的品牌與產品，便能安心騎乘！

No.6 電池資費價格

示意圖／台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

無論你是準備汰舊換新，還是新手上路要買新車，選擇燃油機車或電動機車時，必會考量油費與電池資費的差異，但其實電動機車還能額外省下牌照稅、燃料費、停車費等基本規費，部分地方政府甚至加碼補助電池資費，例如高雄市最高補助為7,200元、台南市最高補助為6,000元；再加上保養花費，因為電動機車不需要更換機油、火星塞等耗材，整體來看，不論是油錢、規費還是保養費用，全部加總後，電動機車往往比燃油機車更划算！

No.7 原廠維修保養

示意圖／台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

有網友擔心若買電動機車，未來需要定期保養或故障維修時，只能回到原廠檢修。時至今日，主流電動機車品牌其實早已建置許多維修與服務中心，據點涵蓋六都及主要鄉鎮縣市，在你家巷口可能就有維修站點；經濟部也積極推動傳統機車行轉型，不管是燃油機車還是電動機車車主，都能把愛車牽到車行修理。此外，電動機車沒有複雜的引擎，也不必換機油、火星塞，保養項目比燃油機車少。據交通部調查，燃油機車全年平均維修保養費用約為2,113元，但電動機車只需1,814元；燃油機車通常每1,000公里需換一次機油，電動機車則大多建議每3,000公里或半年檢查一次，算下來使用電動機車更為省錢、省心又省力。

No.8 電池回收再利用

示意圖／台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

隨著環保意識抬頭，越來越多人關注商品報廢後的動向，就連電動機車的「電池」也不例外，也有網友對此提出疑問。其實主流電動機車品牌已發展出一套完整的電池回收再利用機制，電動機車的電池壽命結束後，將會被轉用到儲能系統，像是路燈供電、停電時提供備援電力等。等到電池真的完全無法使用時，則會把電池中的鎳、鈷、鋰等金屬物質提煉出來，重新成為新電池的原料，減少礦產開採的同時，也大幅降低環境負擔，讓資源得以不斷循環利用。

No.9 電力供應來源

示意圖／台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

有網友指出，台灣主要仰賴燃煤發電，電動機車可能沒想像中環保，「所有充的電都是燒煤得來的！」其實，電動機車不是將污染轉嫁電廠，反而是從源頭解決污染問題。儘管發電過程仍會產生碳排放，但排放可以被集中管理，加上電廠配備高效的空污防制設備，未來還能結合碳捕捉、再生能源等技術，達到更徹底的減污效果。而且，電動機車的騎乘過程零排放，不像燃油機車不只排碳，還會排放細懸浮微粒（PM2.5）及氮氧化物等廢氣，不僅造成空污，更威脅你我的呼吸道健康。

No.10 電網穩定度

示意圖／台灣智慧移動產業協會（SMAT）提供

由於電動機車需要電力才能行駛，有些網友好奇，在台灣缺電的情況下會不會影響日常供電，「重點現在台灣缺電，全力支持電動車，大家日常生活還要不要用電？」針對網友擔心電動機車的普及可能加重電網負擔，若用經濟部能源署及台電公司的數據推估，即便全台灣的機車100%電動化，用電量也僅佔全國總用電量約1%，所以並不會造成缺電壓力。值得注意的是，隨著車網互助（V2G）技術的發展，每座換電站還能變身為「虛擬電廠」，在用電尖峰時回饋電力給電網，幫助穩定供電。

看到這裡，若你對電動機車還有其他的疑惑，不要擔心，台灣智慧移動產業協會（SMAT）已將常見的電動機車問題與相關資訊整理在官網，方便民眾查詢與了解唷！

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月23日至2025年9月22日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

