《捍衛天使》在階級與信念之間 找回做人的重量

《捍衛天使》是一部披著喜劇外衣、其實藏著現實議題的電影。導演阿茲安薩里用輕鬆節奏說了一個有點荒誕、卻也真實的故事，讓觀眾在笑聲中，感受到貧富差距與幸福價值的反思。劇情從天使加百列（飾）的一次「任務失誤」開始，他為了證明金錢買不到快樂，讓外送員阿傑和科技富豪傑夫交換人生，沒想到這場實驗完全失控。

用奇幻的設定，點出現代社會最現實的矛盾。當底層勞動者體驗富豪生活，他發現金錢的誘惑遠比理想強大；而當富人陷入貧窮，才真正明白「活著」有多難。

電影沒有說教，而是用誇張的身份互換，讓觀眾在兩個世界間穿梭，看見人性在壓力下的真面目：當房租催繳、生活壓得喘不過氣，道德和信念都變得遙遠。

基努李維飾演的加百列，是整部片最有靈魂的角色。他不像傳統那種完美無缺的天使，反而更像一個想幫忙卻總是搞砸的旁觀者。

當他被打落凡間，開始親身感受到飢餓、疲倦和現實的無情時，角色的神性慢慢被人性取代。基努李維的表演收斂又細膩，讓這個角色的成長變得動人且有溫度。

阿茲安薩里身兼導演與演員，把這場「階級寓言」拍得既輕盈又帶刺。他沒有逃避現實的殘酷，而是用幽默讓觀眾在笑完後忍不住思考。

片中幾個對比畫面特別有力：那種「同一座城市，卻是兩種人生」的落差，拍得既諷刺又心酸。

《捍衛天使》最打動我的地方，不在於它能多搞笑，而是它對人性的理解。電影提醒我們，幸福不是擁有多少，而是能不能選擇知足、懂得同理。即使節奏有點鬆、劇情稍微理想化，但它的誠意很明顯。

《捍衛天使》是一部讓人走出戲院後仍會微笑的電影。它用一個簡單的故事提醒我們：真正的幸福，也許就藏在那份願意理解別人的心裡。

