聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
台中獨立餐廳「澀Sur-」連續5年蟬聯《臺灣米其林指南》一星肯定。圖／SLOWAVE提供
連續5年蟬聯《 臺灣米其林指南》一星肯定的台中獨立餐廳「澀Sur-」，持續在作品中體現台灣文化與精神，同時積極與與在地各領域職人交流合作。在最新一季菜單「獨立遊戲」中，「澀Sur-」二度攜手台灣酒飲品牌「SLOWAVE」，讓台灣果酒「霞木果酒」與料理交織出全新的風味篇章。

「SLOWAVE」創辦人莊毅欽表示，「霞木果酒」的靈感源自森林中大自然的光影流轉，晨曦穿透林間的微光化為酒液中的詩意故事。風味上以台灣稀有的錫蘭醋栗為基底，巧妙融合馥郁的芳香萬壽菊與溫潤木質調的鴨腳木蜜，經細緻發酵釀製，展現酸甜交織、果香馥郁且層次豐富的口感。酒標則以有機的線條呈現種子的概念，象徵新生命的誕生與無限可能。

在這次的試飲活動中，分別以氣泡飲、調飲、純飲、凍飲、熱飲五種型態搭配不同溫度與菜品，展現料理與酒款之間的完美呼應。「軟絲手捲」以炭烤鹽麴軟絲的清甜與毛豆青醬中的清香，來承接果酒獨特的果酸與木質調，注入氣體的氣泡飲則進一步放大酸度與香氣，讓風味層次更加鮮明而動人。

「山藥臭豆腐」用山藥與卡門貝爾乳酪製作成臭豆腐，再以自製無花果辣豆瓣刷烤，搭配以百香果、番茄、芝麻油製作的「霞木果酒」調飲，讓料理中的無花果香與調飲中的芝麻油所帶來的堅果香氣相互呼應，形成餘韻悠長的味覺對話。

「烤胭脂蝦粉絲」搭配攝氏12度的「霞木果酒」純飲時，菜品中酸香進一步引出果酒尾韻裡的蜜香，胭脂蝦的鮮美風味與花椒的畫龍點睛強化了酒中的果實感，搭配時可以感受到層層疊疊的滋味在口中綻放，帶來細膩而悠遠的感官平衡。

「白甘蔗碧螺春果酒冰」直接將「霞木果酒」冰凍成為冰沙入甜點，零度以下的果酒放大了果皮感與蜜香，底下搭配玫瑰荔枝果凍，以及白甘蔗碧螺春茶製作成的雪霜，口感介於冰淇淋與雪糕之間，再撒上甘露梨製作的雪花冰，入口即化，清甜甘美，令人回味無窮。

「香料酸莓湯」將「霞木果酒」以熱飲方式呈現，有點像是在喝熱紅酒的感覺。在「霞木果酒」中加入洛神跟仙渣一起熬煮，讓果酒散發出微酸果香與香料暖意，口感層次既熟悉又新奇，帶來令人耳目一新的創意品飲體驗。

「SLOWAVE」的「霞木果酒」限量500支，500毫升售價2,300元，在「澀Sur-」與「詩人酒窖 Le Cellier des Poètes」販售。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中獨立餐廳「澀Sur-」主廚林佾華(左)，與「SLOWAVE」創辦人莊毅欽。圖／SLOWAVE提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
將「霞木果酒」以熱飲方式呈現，成為「香料酸莓湯」。圖／SLOWAVE提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「白甘蔗碧螺春果酒冰」直接將「霞木果酒」冰凍成為冰沙入甜點。圖／SLOWAVE提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「軟絲手捲」搭配「霞木果酒」氣泡飲。圖／SLOWAVE提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「山藥臭豆腐」的無花果香與調飲中的芝麻油所帶來的堅果香氣，形成餘韻悠長的味覺對話。。圖／SLOWAVE提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「烤胭脂蝦粉絲」搭配攝氏12度的「霞木果酒」純飲。圖／SLOWAVE提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臭豆腐 料理

米其林一星「澀Sur-」攜手台灣果酒 以5種溫度演繹在地新風味

