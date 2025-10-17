鎖定毛孩家庭 伊萊克斯極適家居500抗敏清淨機11月上市

百年瑞典精品家電領導品牌伊萊克斯（Electrolux）觀察到，隨著人寵共居成為生活新常態，全台近三成家庭飼養寵物，飼主對於營造健康舒適環境有明顯需求。

根據衛福部統計，全台每年有355萬人因過敏性疾病就醫，而獸醫師指出花粉、塵蟎、黴菌孢子等環境因子，不只是影響人類，更是觸發寵物過敏的主要來源，讓家中犬貓產生皮膚癢、咳嗽等過敏反應。

為此，伊萊克斯秉持「以人為本」的品牌精神，特別引進於IFA2025首度亮相的寵物專屬機種「伊萊克斯極適家居500寵物抗敏空氣清淨機」，預計11月起於全台指定通路正式上市，建議售價為14,900元。

伊萊克斯台灣總經理余倩梅表示，極適家居500寵物抗敏空氣清淨機從設計到功能皆針對毛孩家庭量身升級，期望為每個家庭打造更潔淨、安心、共享的居住空間。

該清淨機搭載五重UVC過濾系統，開啟專屬寵物模式30分鐘內即可高效捕捉96.5%浮毛，同時去除異味、總揮發性有機化合物並殺菌，並將CASR提升至7.04，可快速清淨16坪空間。

其五重系統包括：採用0.27mm帶靜電孔目且魔鬼氈設計方便拆洗的寵物專屬濾網，高效吸附96.5%浮毛；具獨特分子構型、可滅除99.99%以上病菌的ANTI BV抗菌層；多層PP與PET不織布材質交疊，通過第三方SGS抗敏認證，可去除超過99.9%貓狗皮屑的HEPA濾網；雙倍活性碳含量搭配蜂巢式顆粒狀結構，能快速吸附氨、二氧化硫等六種常見異味氣體，去除率高達99%以上的雙倍活性碳；以及可在1分鐘內滅除99%以上生活常見病菌的UVC紫外光。

在人本設計方面，伊萊克斯極適家居500寵物抗敏空氣清淨機延續瑞典設計理念，以霧面白色簡約外觀搭配5.8kg輕巧機身，具備方便靈活移動性。

機身採3公分超低離地進氣口與360°環狀零死角吸入設計，搭載四大運轉模式與五段風速，內建睡眠模式運轉音量低至20dB，面板燈號自動調暗不受干擾。機身並設有四色空氣品質燈號即時顯示環境狀況，智慧模式可依空氣品質自動調整風速。

高雅直覺式觸控介面新增寵物安全鎖設計，並支援APP智慧遠端操控與排程功能，隨時掌握居家空氣品質。中段機身為可拆式結構搭配雙側手把，使濾網更換與清潔更便利，後方電線收納槽則保持環境整齊。

試用6個月的蔣明軒獸醫師也分享，使用後家中空氣明顯清新，小孩與毛孩呼吸狀況更穩定，整體生活品質大幅提升，且APP操作直覺、機體外型時尚、運轉音量低且濾網耐用，特別適合有寵物的家庭。

此外，伊萊克斯將於11月台北家電展攜手台灣專業寵物保健營養品牌木入森推出聯合優惠方案，購買任一空氣清淨機產品即可獲得木入森官網折扣碼，消費滿2,000元獲贈魚油粉體驗組一份，致力為消費者打造兼具美感與健康的居家環境。