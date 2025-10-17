邊拖邊洗更乾淨！石頭科技首款「滾筒活水」掃拖機器人5大亮點超吸睛

清潔家電市場近年競爭越趨激烈，掃地、拖地、自動集塵、洗布幾乎已成基本功能，如今更講求能AI辨識地板材質、地面物品，甚至進化出「活水清潔」功能，讓拖地潔淨度更上層樓。

為了徹底解放現代家庭的清掃壓力，Roborock石頭科技宣布出新品Qrevo Curv 2 Flow滾筒活水掃拖機器人，是品牌首款具備「滾筒活水洗地」技術的機種，並結合AI智慧辨識與零纏繞清掃系統，針對傳統拖地最常見的「拖布不乾淨」、「毛髮纏繞」與「邊角難清」3大清潔痛點給出全面解方。記者搶先體驗了此次新品，對於Qrevo Curv 2 Flow拖地又快又乾淨、且拖過完全不留水痕的潔淨程度尤其滿意。

目前大多數掃拖機器人都還是得回到基座才能清洗拖布，這種方式最大的困擾在於多數時間都「重複使用同一塊髒拖布」，在地面比較髒時，不僅容易留下污漬，還可能散發異味。Qrevo Curv 2 Flow導入全新SpiraFlow活水強壓滾筒設計，搭配27cm超長滾筒與每分鐘220次高速旋轉，再以15N壓力向下拖地，讓地面污漬在滾動間被徹底帶走。

Qrevo Curv 2 Flow運用深度創新滾筒模組與水路設計，在運作過程中即時以淨水沖洗滾筒，搭配恆壓刮條與渦流虹吸系統，能將污水與異物同步導至污水槽內，等於是「邊拖邊洗」，讓地板始終使用乾淨的滾筒清潔，不再「髒布拖髒地」，整體清潔效率與潔淨度都大幅提升，真正達成清潔自由。其清潔力也獲得TÜV南德母嬰與寵物友善雙重認證，安全又衛生。

實測亮點二：AI智慧辨識＋邊角清潔 全屋清掃更聰明

台灣多數家庭地面材質多元，木地板、磁磚與地毯往往並存。Qrevo Curv 2 Flow內建智慧識別機制，當偵測到地毯時會自動抬升滾筒15mm並放下滾筒罩，避免弄濕地毯。同時，搭載的Reactive AI避障系統能辨識超過200種居家物品，從襪子、拖鞋到充電線都能準確避開。實測時即使地面有忘記移開的物體，或是沒放好的椅子，都能靈活閃過障礙、繞過椅腳，自動調整清掃方式，減少碰撞與卡住的風險，讓清掃過程更流暢快速。

而面對居家常被忽略的牆角與桌腳邊緣，Qrevo Curv 2 Flow也有設計細節巧思，透過43mm伸縮滾筒，可靈活貼邊，深入牆角、桌椅邊緣等容易被略過的難清區域，實現毫米級貼邊清掃，實測下來幾乎沒有死角。

實測亮點三：零纏繞系統＋強勁吸力 輕鬆處理毛髮問題

家中人口一多或是有或飼養毛孩，每天的落髮、掉毛量絕對是掃拖機器人大敵，刷頭纏繞經常是另一場清潔惡夢。Qrevo Curv 2 Flow搭載榮獲SGS與德國萊茵雙重國際認證的零纏繞系統，主刷採用DuoDivide零纏繞雙懸臂對刷，並搭配升級品牌首款弧形雙升降邊刷深入角落，可有效將毛髮集中吸入，避免纏繞。再加上高達20,000Pa的吸力，灰塵與毛髮都能徹底吸乾淨，實測使用2週，刷頭幾乎沒有纏繞情況出現，省去過往還要拆刷頭、剪毛髮的麻煩。

實測亮點四：高溫自潔系統 幫你「自動收尾」

傳統掃拖機器人常見的拖布異味問題，Qrevo Curv 2 Flow同樣有解方。回到基座後，系統會自動以75℃高溫熱水徹底刮洗滾筒，再以55℃熱風快速烘乾，確保不殘留汙水與異味，同時達到99.99%除菌率。

基座的清潔托盤也經過獨特設計，同樣可將淨水與污水分離，避免二次污染，免動手就可完成深度清潔。多道自動清潔設計也讓使用者必須手動整理機器的頻率變得更低，真正做到「清潔環境也清潔自己」。

實測亮點五：App功能完整操作簡單

延續品牌過往強大的智慧功能，App從連線設定到操作介面都相當直覺易用，從描繪地圖、分區清潔、智慧託管模式，從機器本身到每天清潔的狀況，都能隨時從App裡面檢視，並進行個人化喜好調整。用戶也可透過App預先設定每日清潔排程，或即時啟動，甚至指哪掃哪，App中可看到即時地圖與清掃進度，功能完整且操作流暢。

整體使用下來，Qrevo Curv 2 Flow最令人印象深刻的，是清潔速度與細膩度兼具。活水滾筒式設計讓地面拖過即乾，不會殘留水痕或水漬，且確保全程以乾淨拖布作業，高效清潔力對想真正減少日常打掃負擔的忙碌現代人來說，真的非常有吸引力。