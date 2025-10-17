白晝之夜10周年 圓山、舊兒童新樂園12小時不斷電

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
白晝之夜展出作品尹子潔「仙女圈」，今日在記者會上搶先曝光。圖／台北市文化局提供
白晝之夜展出作品尹子潔「仙女圈」，今日在記者會上搶先曝光。圖／台北市文化局提供

台北市白晝之夜適逢十周年，今年11月1日至2日移師圓山登場，以「HiStory」為題，串聯圓山坑道、花博園區至北美館等文化據點，展出逾60件藝術創作與百場演出，開放舊兒童育樂中心與圓山坑道舉辦12小時不間斷展演，展現多元自由的城市藝術能量。

文化局介紹，今年台北白晝之夜於11月1日下午2時到2日的凌晨2時等場，今年適逢第十屆，活動以「HiStory」為主題，回到擁有深厚歷史紋理的圓山地區舉辦，從圓山自然景觀公園、台北廣播電台、圓山坑道、花博公園圓山園區延伸至台北市立美術館、金車藝文中心等文化據點。

同時，攜手台北雙年展、台北數位藝術節與台北地景公共藝術計畫等共襄盛舉。文化局說，本屆共集結超過60件藝術創作與百場演出，從大型裝置、展演到聲音光影實驗，以當代藝術回應台北的時間軸與城市記憶。

台北市副市長林奕華表示，白晝之夜自2016年舉辦以來，已成為市民最熟悉、最期待的藝術盛事，更感謝法國在台協會長年支持，今年再度邀請前巴黎白晝之夜藝術總監 Kitty Hartl 擔任客座策展人，她更邀請到出身於巴黎 Ballroom 酷兒舞廳文化的傳奇人物 Lasseindra Lanvin（辣珊卓．浪凡）來台。

林奕華說，Lasseindra Lanvin 將帶來「風革線上 Scent of Fabrics」French Voguing Ball 大賽，融合表演、時尚與視覺藝術，展現多元身分與自由精神的創作能量。因應白晝之夜10周年，特別打開舊兒童育樂中心及圓山坑道，策畫12小時不間斷的精采展演。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）表示，這屆白晝之夜將呈現兩位傑出策展人的相遇，一位是來自台灣，曾在巴黎國際藝術村受訓的黃彥穎，以及來自法國的Kitty Hartl。今年，Kitty Hartl 將帶領四位法國藝術家，為白晝之夜帶來兩個精彩的法國節目。

