「愛你一萬年」釀出新滋味！金門高粱浪漫進化 百人登艇一起「暈船」

聯合報／ 記者高婉珮 ／即時報導
黑松公司此次打造史上最暈的「百人暈船品酒會」，邀請來自各行各業的100位「暈船仔」登船，共同喝出品嚐愛情的微醺滋味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
都說愛情會讓人「暈船」，那在船上喝「用情歌釀的酒」，是否更容易暈船？為了探索「情歌熟成」的奧祕，黑松公司邀請100位愛情「暈船仔」登上遊艇，在海浪與音樂交織的浪漫氛圍中，共同體驗全台首款「情歌熟成」金門高粱酒——「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」，用一場「百人暈船品酒會」，品味愛情的微醺滋味。

這款由黑松公司與金門酒廠攜手打造的「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」，以經典搖滾情歌〈愛你一萬年〉陪伴熟成，為十年老酒注入浪漫靈魂。現場活動設有「暈船小告白」、「暈船宣言」等趣味互動橋段，當百人舉杯高喊「為了愛，乾一杯！」，現場氣氛浪漫又歡騰。

作為市場銷售第一的金高老酒品牌，「58金高千日醇」以全時溫溼度監控與微厭氧熟成環境聞名，酒液在專屬熟成倉中緩緩轉化、醇厚回甘。這次首度以情歌陪伴熟成的創新手法，讓十年老酒展現截然不同的柔順層次與溫潤口感。

「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」包含兩瓶於2015年7月27日裝瓶、陳放超過十年的老酒，一瓶為標準熟成、一瓶為情歌熟成版本。酒迷可透過對照品飲，親身感受音樂熟成的細膩變化。經百位專家盲測一致肯定，情歌熟成版本酒體更顯柔順甘潤，真正「喝得出愛情味」。

此組合現已於全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，並陸續於各大酒類專賣店上市。750毫升兩入盒裝建議售價1,440元（實際價格與庫存依通路為準）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」內含兩瓶於2015年7月27日裝瓶、陳放超過十年的老酒，一瓶為標準熟成（左）、一瓶為情歌熟成版本，讓酒迷能透過對照式品飲，親身驗證音樂熟成對酒體風味的細膩變化。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松公司此次打造史上最暈的「百人暈船品酒會」，邀請來自各行各業的100位「暈船仔」登船，共同喝出品嚐愛情的微醺滋味。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
黑松公司特別邀請100位「暈船仔」帶著親身經歷過的戀愛「暈船」故事登上遊艇，在海浪與音樂交織的浪漫氛圍下，品飲全台首款「情歌熟成」金門高粱酒——「58金高千日醇音樂熟成品鑑組」。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場更設有趣味互動環節，包括「暈船小告白」與「暈船宣言」等趣味互動環節。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
