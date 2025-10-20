香港No.1本土原創角色癲噹（DinDong） 夜市美食吊飾娃娃盲盒正式在台上市！

香港No.1本土原創角色「癲噹（DinDong）」持續以萌力席捲台灣！繼2025年台灣文博會首次亮相即掀起熱潮後，粉絲敲碗已久的夜市美食吊飾娃娃盲盒正式在全家FamilyMart APP（全家購平台）開賣。

圖／有你共創數位、味丹提供

有你共創數位合作的原創IP角色癲噹（DinDong），由香港知名插畫家與漫畫創作者陳宇峰（John Chan）創作，是隻天真、樂觀，卻常常有點小迷糊的貓咪，曾與多個知名品牌跨界聯名，包括香港國際機場、香港地鐵、香港愛護動物協會、長榮航空、阿華田、Adidas、LaLaMove、養樂多、Hills飼料、香港有線電視、奧比斯、麥當勞、爭鮮壽司等，展現強大的品牌號召力，深受粉絲喜愛。

圖／有你共創數位、味丹提供

2025年台灣文博會正式在台灣與粉絲見面，癲噹（DinDong）與好友們化身經典台灣夜市小吃的夜市美食吊飾娃娃盲盒，癲噹（DinDong）化身成台灣最具代表性的美食珍珠奶茶與蚵仔煎，可愛的樣子讓人愛不釋手；同樣深受粉絲喜愛的角色阿讚貓和小襪免，則是化身成大雞排與炭烤香腸，萌度百分百。

圖／有你共創數位、再起步策展提供

癲噹（DinDong）夜市美食吊飾娃娃盲盒首次亮相即掀起熱潮，於文博會現場接近全面售罄，無法親臨文博會現場的粉絲更是紛紛敲碗，希望能增加購買通路。為滿足廣大需求，確保更多粉絲能收藏到心愛款式，火速加量生產，即日起於全家APP（全家購）正式開賣，喜歡癲噹（DinDong）的朋友們千萬不要錯過。

圖／有你共創數位、再起步策展提供

癲噹（DinDong）夜市美食吊飾娃娃盲盒

．銷售平台：FamilyMart APP（全家購平台）

．中盒售價：NT$1197（一次擁有完整四款，不用擔心缺漏）