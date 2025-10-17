快訊

北北基開發奢華型郵輪…銀月號19日基隆港首航 15天30萬起跳

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
19日基隆港喜迎奢華郵輪銀月號首航。圖／取自銀海郵輪官網
19日基隆港喜迎奢華郵輪銀月號首航。圖／取自銀海郵輪官網

基隆港務分公司指出，今年平價型郵輪占比預估下滑至78.08%、高價型郵輪上升至7.76%、奢華型上升至12.79%、探險型郵輪則小幅成長至1.37%，顯示基隆港郵輪愈趨多元化，且有更多高端階層旅客透過郵輪造訪台灣。19日奢華郵輪銀月號首航基隆，15晚行程每人30萬元以上。

世界第二大郵輪集團皇家加勒比集團旗下最頂級奢華郵輪品牌銀海郵輪銀月號（Silver Moon） 首航，預計搭載500位以歐美籍為主的旅客入境旅遊，這是繼今年3月銀星號（Silver Nova）首航基隆港後，再有頂級奢華郵輪，也是今年截至目前為止，基隆港的第18艘首航郵輪。

銀月號郵輪本次從東京出發，一路往南經過基隆前往新加坡，共計15晚的行程，基礎房型每人約30萬元，要價不菲。疫情過後，預計今年基隆港的郵輪旅客人次可望復甦至疫情前水準。

基隆港務分公司說，基隆港今年到訪的郵輪及旅客組成，與疫情前相比，已產生了正向的質變。今年預計有40艘郵輪重複造訪基隆港共219航次，其中有20艘郵輪為首航，比例高達50%，創歷史新高，郵輪業者看好亞洲市場潛力，積極調整新船配置亞洲航線。

其次，以郵輪產品定位區分，疫情前靠泊基隆港的郵輪中，平價型郵輪占90.6%、高價型郵輪占2.7%、奢華型占5.7%、探險型郵輪僅占1%；但今年則發生明顯變化，平價型郵輪佔比預估下滑至78.08%、高價型郵輪上升至7.76%、奢華型上升至12.79%、探險型郵輪則小幅成長至1.37%。顯示基隆港郵輪愈趨多元化，且有更多高端階層旅客透過郵輪造訪台灣，健全郵輪發展。

為爭取奢華型郵輪業者造訪基隆港，基隆分公司與北北基地方政府合作開發新客戶，抓住奢華型郵輪特別重視獨特岸上體驗的需求，邀請郵輪業者參加小眾、客製化踩線行程，近年已陸續接待珊瑚探險郵輪、星風郵輪、麗思卡爾頓郵輪、住宅郵輪等金字塔頂端業者，擴大郵輪旅遊產業的經濟效益。

郵輪 基隆港

