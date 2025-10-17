雲端的自由！RICHARD MILLE RM63-02世界時區腕表 粉色甜美入細節

穿越時空、回到過去是無數科幻電影中的奇想，但實情是，當人們能自由在時區之中自由切換，也是一種另類的「穿越」時空（區）。瑞士頂級鐘表品牌RICHARD MILLE發表新款RM 63-02世界時區自動上鍊表款，透過品牌自製的CRMA4機芯，可以旋轉表圈瞬間切換時區，巧妙展開一趟跨時區的奇幻旅程。

無論是GMT兩地時間或世界時區腕表的存在，都讓人可透過第二根指針、或相對應的刻度進而理解世界另一城市的當下時刻。RICHARD MILLE的RM 63-02世界時區自動上鍊表款亦是如此原理，但表款的調整方式大為不同，有別於傳統的按鈕按壓或表冠設定，由於CRMA4機芯將經微噴砂處理的5N紅金表圈結合面盤下的滾珠軸承結構，因此當旋轉表圈時便能轉動表盤外圈，也由於表圈內部齒輪與時針輪連動，只要將12點鐘方向的當下城市時間設定為基準點、便可同步表圈剩下的23個城市時間，進而讀取刻度圈、理解全球時區，並以玫瑰粉與勃根地紅的雙色顯示，理解該城市的晝夜狀態。

47毫米的RM 63-02腕表是以玫瑰金與鈦合金構成表殼、表圈與中層，尤其雙色的晝夜顯示搭配上白色橡膠表帶，再度展現品牌過往對色彩實驗的大膽品味。一旦按壓表冠下方按鈕，即可切換四點鐘方向的功能選擇器，讓表冠在上鍊（W）、空檔（N）、調整時間（H）三種功能間切換，具有五級鈦合金底板與橋板的CRMA4機芯並經倒角、拉絲邊緣、經PVD鍍層與電漿處理。