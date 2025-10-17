《藤本樹17-26》／8個短篇的萬花筒世界：從熱血衝動到溫柔羈絆的世界縮影

電影《藤本樹17-26》改編自從藤本樹的短篇漫畫集《藤本樹短篇集17-21》與《藤本樹短篇集22-26》中挑選出的八部作品製作而成，並分為 Part 1 與 Part 2 兩部電影上映。

Part 1 收錄《在庭院裡曾經有兩隻雞》、《佐佐木同學阻止了子彈》、《戀愛是盲目的》以及《刺客》四篇作品。

從開場外星人與地球人之間的生存衝突、青春期特有的中二衝動，到青澀的愛情至上與自我人格扭曲的甜蜜戀愛，每一篇都透過快節奏的幽默與熱血王道的氛圍，呈現出或嚴肅深層、或單純甜美的主題，讓觀眾得以用不同的角度感受藤本樹筆下的世界。 圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

Part 2 相較於 Part 1 少了些出人意表的轉折，卻多了幾分情感層面的溫度。

無論是《人魚狂想曲》中跨越種族的人與人魚之愛，《醒來變成女生的病》裡性別轉換後的愛情課題，《預言的那由多》中背負命運的親情羈絆，或《妹妹的姊姊》所描繪的忌妒而生變化的姊妹情感，每一篇都藉由看似簡單的命題翻轉，探問愛與關係該如何被維繫與理解。 圖／采昌亞洲電影世界 CAI CHANG Asia提供

撇除藤本樹因《驀然回首》與《鏈鋸人》而建立的名氣，以及導演與聲優陣容的強大話題性，這兩部與日本同步上映、僅限於10月17日至10月30日兩週放映的電影，在八個彼此獨立的短篇章裡，構築出一個又一個完整而多變的世界觀，無論是藤本樹的愛好者或初次接觸者，都值得一看。

