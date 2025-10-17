快訊

11月最夢幻手作盛事限定三天登場 200+台日韓港泰品牌齊聚華山

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／IG @ishands.asia
圖／IG @ishands.asia

11月最值得去的手作盛事，來隨著不同文化創意一起來起舞吧！由愛手創主辦，日本Connect-Asia、香港賞想 Think of a Style、韓國mafia_single_house、泰國mysterious.star.project協辦的「愛手創國際手作設計節－織夢者舞會」即將登場！

活動將於 11/07-11/09限定三天 於華山1914文化創意產業園區開幕，今年以「織夢者舞會」為靈感主軸，本次編織夢想的華麗舞會——織夢者舞會，現場將聚集超過150組海外職人品牌，其中近50家為首次來台亮相。讓職人用雙手織夢、以作品舞出精彩創意。活動更結合異國手作課程、文化體驗與互動遊戲，來打造夢幻手作舞會，絕對是今年底最夢幻的手作盛會！

圖／IG @ishands.asia
圖／IG @ishands.asia

現場還有可愛又實用的驚喜！活動特別推出限定版「斜背束口小包」，以主視覺角色結合夢幻舞會派對元素設計，滿滿節慶感。只要完成現場指定任務，就能把限量小包帶回家，每日數量有限！

圖／愛手創提供
圖／愛手創提供

喜歡不一樣的手作風格？那你絕不可以錯過這次國際手作設計節！本次共有58家初次登場的海外品牌手創品牌，其中包括來自日本以金屬零件為材料的手作小飾品『GEAD』；還有同樣來自日本，熱愛袖珍模型的設計品牌『日本小小夢工房』；說到手作也不可以少了泰國設計品牌，製作出精美貝殼工藝品『ENOUGH FOR LIFE』；泰國特色服飾『RALPH』；香港特色金工工藝品『Wild Chisel Silver Studio』、韓國傳統特色小物『Jinju Sewing Cooperative』等等...。讓你在展覽內一次逛透不同文化帶來的創意靈感！

韓國傳統特色小物『Jinju Sewing Cooperative』圖／IG @gachi_gibda
韓國傳統特色小物『Jinju Sewing Cooperative』圖／IG @gachi_gibda

而台灣設計品牌也各具特色，像是插畫品牌《suyu_art》、編織品牌《偷拉拉工作室》及皮革品牌《moomoo木木手溫》等等。現場許多職人推出『限定商品』或『首次曝光的新品』，都等待喜歡手作藝品的朋友們一同來探索！

台灣可愛編織品牌『偷拉拉工作室』。圖／IG @torara_studio
台灣可愛編織品牌『偷拉拉工作室』。圖／IG @torara_studio

現場除了會有不同的海外手作商品，愛手創更邀請了日本 LIVE PAINTING 畫家 Mamorie Michihiro及AKI 親臨現場即興創作，讓民眾直觀感受藝術作品誕生過程，並與老師溝通選購畫作，創作出您的專屬美學。

日本LIVE PAINTING畫家 mamorie michihiro。圖／IG @mamorie_michihiro
日本LIVE PAINTING畫家 mamorie michihiro。圖／IG @mamorie_michihiro

在「愛手創國際手作設計節-織夢者舞會」活動中，特別推出多場異國手作課程（手作課程報名），包括日本職人的「真皮手機手繩」、泰國設計師的「寶石造型手工皂」、香港品牌的「香氛擴香石」等，而台灣品牌則有柳之島小八老師的《專屬你的島精靈公仔》基礎創作課 。還有更多有趣的手作體驗可以報名，不要錯過機會喔！凡報名任一課程，即可免費獲得入場門票一張。

每堂課程名額有限，對於手作感興趣的朋友千萬別錯過！凡購買一堂手作課程，就會贈送乙張『國際手作設計節』入場券！

圖／愛手創提供
圖／愛手創提供

此外，現場也有八組台灣品牌推出DIY工作坊，如《FUFu》、《Reminis Candēre 筧燭》、《ZUZU.lab 吱吱製皂室》等，邀你一起動手做、感受手作的溫度，現場至各品牌攤位報名參加，一起動手玩創意吧！

「愛手創國際手作設計節－織夢者舞會」已經開始販售預售票，並推出由海外職人開設手作課程及免費講座報名，更多資訊請參考活動頁面。

【愛手創國際手作設計節 織夢者舞會】

2025 ISHANDS International Craft Design Festival

日期｜2025/11/07 (Fri) ​ - 11/09(Sun)

時間｜10:30 — 19:00

地點｜華山1914文創產業園區 東二館四連棟

地址｜台北市中正區八德路一段1號

售票資訊｜ udn售票網

品牌 設計師 日本

