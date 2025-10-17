7-ELEVEN推《寶可夢傳說Z-A》主題包裝鮮食、CITY TEA現萃茶！寶可夢「人生飲料機」全台20處登場

快訊

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN與寶可夢攜手合作，再度打造超商專屬食飲，包括4款人氣飯糰、上等蕉及CITY TEA現萃茶，均有不同的寶可夢躍上包裝及貼紙。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與寶可夢攜手合作，再度打造超商專屬食飲，包括4款人氣飯糰、上等蕉及CITY TEA現萃茶，均有不同的寶可夢躍上包裝及貼紙。圖／7-ELEVEN提供

寶可夢傳說Z-A》於10月16日正式發售，7-ELEVEN特別與寶可夢攜手合作，再度打造超商專屬食飲，包括4款人氣飯糰、上等蕉及CITY TEA現萃茶，均有不同的寶可夢躍上包裝及貼紙，邀請訓練家們到7-ELEVEN體驗為期1個月的寶可夢食飲派對。同時也以「與寶可夢的冒險之旅」為主題推出「人生飲料機」智FUN機，即日起已陸續於全台20個場域進行機台設置，讓訓練家們感受與寶可夢相遇的驚喜魅力。

7-ELEVEN積極拓展科技零售體驗，率通路之先首創「人生飲料機」智FUN機，外型以趣味插畫設計，消費者可依機台主題抽選、驚喜提供飲品，迄今已推出發財版、想體驗的工作滋味版、動物人生版、旅遊版等多種主題。

寶可夢主題的「人生飲料機」智FUN機分別於全台交通轉運、國道服務商圈等地點設置，到機台體驗時訓練家們可自由選擇「在與寶可夢的旅途中，你最想收穫什麼呢？」共12個主題按鈕：相遇、信任、同伴、笑容、羈絆、成長、夢想、挑戰、重逢、勇氣、守護、回憶，每個按鈕對應不同類型的推薦飲料。機台外有《寶可夢傳說Z-A》中玩家於密阿雷市可遇上的最初的冒險夥伴—菊草葉、暖暖豬和小鋸鱷，以及大家耳熟能詳，皮卡丘、胖丁、快龍、卡比獸、耿鬼、可達鴨、伊布等寶可夢，讓訓練家們可在城市中體驗抽選飲料樂趣，並可拍照打卡享受互動的驚喜。

7-ELEVEN以「與寶可夢的冒險之旅」為主題推出「人生飲料機」智FUN機，訓練家們可自由選擇「在與寶可夢的旅途中,你最想收穫什麼呢?」每個按鈕對應不同類型的推薦飲料。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以「與寶可夢的冒險之旅」為主題推出「人生飲料機」智FUN機，訓練家們可自由選擇「在與寶可夢的旅途中，你最想收穫什麼呢？」每個按鈕對應不同類型的推薦飲料。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自即日起陸續於全台20個場域「與寶可夢的冒險之旅」主題「人生飲料機」智FUN機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自即日起陸續於全台20個場域「與寶可夢的冒險之旅」主題「人生飲料機」智FUN機。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與寶可夢攜手合作，再度打造超商專屬食飲，包括4款人氣飯糰、上等蕉及CITY TEA現萃茶，均有不同的寶可夢躍上包裝及貼紙。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與寶可夢攜手合作，再度打造超商專屬食飲，包括4款人氣飯糰、上等蕉及CITY TEA現萃茶，均有不同的寶可夢躍上包裝及貼紙。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與寶可夢攜手合作，再度打造超商專屬食飲，包括4款人氣飯糰、上等蕉及CITY TEA現萃茶，均有不同的寶可夢躍上包裝及貼紙。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN與寶可夢攜手合作，再度打造超商專屬食飲，包括4款人氣飯糰、上等蕉及CITY TEA現萃茶，均有不同的寶可夢躍上包裝及貼紙。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以「與寶可夢的冒險之旅」為主題推出「人生飲料機」智FUN機，即日起已陸續於全台20個場域進行機台設置。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以「與寶可夢的冒險之旅」為主題推出「人生飲料機」智FUN機，即日起已陸續於全台20個場域進行機台設置。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以「與寶可夢的冒險之旅」為主題推出「人生飲料機」智FUN機，訓練家們可自由選擇「在與寶可夢的旅途中，你最想收穫什麼呢？」每個按鈕對應不同類型的推薦飲料。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN以「與寶可夢的冒險之旅」為主題推出「人生飲料機」智FUN機，訓練家們可自由選擇「在與寶可夢的旅途中，你最想收穫什麼呢？」每個按鈕對應不同類型的推薦飲料。圖／7-ELEVEN提供

