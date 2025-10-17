換季洗衣不當恐毀衣服！專家提醒「這材質」千萬別丟洗衣機
天氣逐漸轉涼，不少人陸續開始整理衣櫃、清洗春夏衣物。家事達人486先生提醒，若貪圖方便、未先分類就整批丟洗衣機，不僅容易導致縮水、變形，甚至會讓衣服越洗越皺、越洗越硬，嚴重時還可能損傷機器。
486先生指出，防水材質的衣物算是最常被誤洗的類型之一，這類布料表層多含防水塗層或薄膜，採用機洗容易受損或剝落，不僅使防水效果下降，脫水過程中更可能因氣流與水壓無法順利排出，引發洗衣機劇烈震動，甚至可能波及周圍牆面與地板，造成損壞或意外。
另外，羊毛、針織衣物屬於高彈性纖維，若經過高溫與高速脫水，容易縮水、起毛球或變形，建議以手洗或使用低溫柔洗模式；至於真絲、蕾絲與細緻內衣等材質，則應以手洗或選擇「精緻洗程」，避免因拉扯造成彈性喪失。
有部分消費者發現，衣服洗淨取出後卻出現皺褶或手感變硬。對此，486先生說明，常見原因多與脫水時間過長或水溫過高有關，尤其棉質、麻料與混紡布料最容易出現這類問題。建議洗衣時選擇低速短程洗滌，洗後應立即取出晾平，若能搭配具備蒸氣除皺與低溫烘乾功能的洗衣設備，可維持衣料柔軟度。
進入換季期，若能掌握不同衣料的特性，並選擇合適的洗程與洗劑，不僅能確實完成清潔，更能延長衣物與洗衣機的使用壽命，讓換季保養事半功倍。
