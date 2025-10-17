不給糖就搞笑！煙波集團新竹湖濱館變身「搞鬼」樂園

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
「不給糖就搞笑！」煙波新竹湖濱館萬聖節大遊行嗨翻全場啦。圖／煙波國際觀光集團提供
一年一度盡情搞怪的萬聖節是大人小孩滿心期待的節日，煙波國際觀光集團於新竹湖濱館自2025年10月1日起至11月2日止，限定期間推出「萬聖搞笑大遊行！喚醒糖果使者」。

親子解謎遊戲—星球大使迎賓夜」免費入場，每日限額20組家庭。新竹湖濱館「一起FUN假趣」親子住房含早餐專案，雙人入住加贈140公分或10歲以下孩童乙位，親子闖關嗨玩送好禮。

煙波集團表示，活動不僅是娛樂，更希望藉由親子共玩、共創的過程，增進家庭互動，留下獨一無二的美好回憶，體現「親子共好」的理念。新竹湖濱館為桃竹苗地區最大親子度假休閒飯店，位於青草湖畔，擁有香榭館、麗池館、溫莎館三棟建築。館內設有2300坪兒童樂園「卡樂次元」及全年溫水泳池，並規劃全天候活動，讓家長與孩子不論晴雨都能盡情享受玩樂時光。

煙波集團新竹湖濱館「萬聖搞笑大遊行」連續舉辦33天，地點為吞吞屋及戶外園區21:00–21:50舉行，入住房客可於每日19:00香榭館卡樂次元位於B1俱樂部櫃台報名，房客獨享優惠親子價每人99元，贈送南瓜識別證1個、南瓜燈籠1個、萬聖節專屬糖果2個、煙波主廚特製的「萬聖節造型手工餅乾」。

活動設計三道關卡，親子需共同完成才能讓黑暗中的卡樂次元重啟光明。任務包括：發揮創意繪製南瓜識別證、合作挑戰比手畫腳向搗蛋鬼傑克借燈、最後高舉南瓜燈並齊喊「不給糖就搞笑！」，成功喚醒糖果大使。

另一場熱門活動「星球大使迎賓夜」則以解謎遊戲為主，每日19:30–20:00在戶外園區舉行，免費入場，每梯次10組家庭、每日限額20組。現場佈置以南瓜燈、巫婆藥水、白骷顱、幽靈元素營造萬聖氛圍，但派對被搗蛋鬼傑克破壞，禮物散落園區。親子需依主持人提示共同解開謎題，找回遺失的派對寶物。

朋友參加煙波新竹湖濱館萬聖節大遊行中化身星際使者，現場歡笑聲此起彼落。圖／煙波國際觀光集團提供
新竹湖濱館為桃竹苗地區最大親子度假休閒飯店，讓家長與孩子一同盡情享受玩樂時光。圖／煙波國際觀光集團提供
現場佈置以南瓜燈、巫婆藥水、白骷顱、幽靈元素營造萬聖氛圍。圖／煙波國際觀光集團提供
親子 南瓜 萬聖節

