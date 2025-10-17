高雄洲際酒店推出限定甜點「Black Pink 玫瑰蛋糕」
為迎接韓國 K-POP 頂流女團 BLACKPINK 將於 10 月 18 日與 19 日在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦演唱會，高雄洲際酒店響應粉紅熱潮，推出期間限定甜點 「Black Pink 玫瑰蛋糕」，將舞台魅力化為精緻味覺體驗，讓粉絲在演唱會前後也能享受 BLACKPINK 的甜蜜魅力。
此次限定甜點由高雄洲際酒店點心房主廚、法國藍帶出身的 王健翰（Hank） 親自操刀研發，以「黑 × 粉」的對比展現 BLACKPINK 的獨特魅力：酷感 × 甜美。王健翰主廚表示：「我們希望透過蛋糕，展現 BLACKPINK 舞台上的能量與浪漫，讓粉絲在品嚐時也能感受到她們的自信與魅力。」
這款甜點不僅是味覺的享受，更是一場視覺與情感的盛宴，讓每一口都充滿了 BLACKPINK 的音樂精髓與舞台魅力。無論是酷炫的黑色巧克力還是甜美的粉色奶油，每一層都在講述著她們的故事，讓粉絲在品嚐的瞬間，感受到那份獨特的連結與共鳴。
「Black Pink 玫瑰蛋糕」甜點特色，是Black｜核桃可可杏仁奶油蛋糕疊上黑巧克力香緹、芝麻糊與酒釀桂圓黑巧甘納許，濃郁深邃的香氣如同〈Kill This Love〉的節奏，強勁、迷人、充滿個性。
Pink｜化應子玫瑰杏仁奶油蛋糕搭配玫瑰香緹、流心覆盆子果泥與水蜜桃凍，酸甜柔美宛如〈Pink Venom〉旋律，浪漫中綻放自信光芒。
高雄洲際酒店誠摯邀請所有 BLINK在演唱會期間前來品嚐這款獨特的「Black Pink 玫瑰蛋糕」，一同慶祝這場音樂盛宴。這款期間限定的甜點不僅是味覺的享受，更是對BLACKPINK 舞台魅力的致敬，讓每位粉絲在演唱會前後都能感受到她們的獨特魅力與自信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言