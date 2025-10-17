台灣人最愛牛排TOP 10！菲力、肋眼、紐約客大PK 你最愛哪一種？

走進牛排館，翻開菜單的那一刻，往往決定了接下來的用餐體驗。菲力的細緻軟嫩、肋眼的油花奔放、紐約客的俐落勁道，甚至翼板牛排因高CP值而受到推崇，不同類型，展現了牛排截然不同的風味與個性。

更迷人的其實是「同一塊肉，在不同餐廳能有完全不同的靈魂」。有的主廚偏愛高溫快煎，把肋眼的油脂香氣逼到極致；有人仰賴低溫舒肥，守住菲力入口即化的嫩度；也有人善於將紐約客煎出焦香外殼，卻依舊保留滿滿肉汁。對饕客而言，點餐的樂趣，不僅是挑選類型，更是探索不同餐廳賦予它的風格與演繹。

為了幫助饕客快速找到最契合自己口味的選擇，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析工具《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出十大人氣牛排。這份榜單不僅揭示了台灣牛排愛好者的偏好趨勢，也能成為你點餐或選肉時的專業參考指南。下一次踏進牛排館，便能更精準地鎖定屬於你的「風味首選」，甚至知道該去哪一間餐廳，才能吃到那塊最懂你的牛排。

No.1 板腱牛排

喜歡咀嚼快感的老饕，一定懂「板腱牛排」的魅力。它位於牛的肩胛內側，是運動量最高的部位之一，筋絡豐富、口感紮實有嚼勁。中間那條細筋如同一片樹葉，把肉質分成兩側，獨特的紋理讓人一吃就難忘。不論是燉煮、舒肥還是製作牛肉乾，板腱都能展現迷人風味。

在減脂、健身風氣盛行的近年，板腱更成為營養控的心頭好，每 100g 約 166 kcal、含 19.8g 高蛋白，熱量低又飽足，讓它成為健身族群直播團購的人氣搶購王。

不過，想在家煎出完美板腱，也有小技巧。有網友抱怨「總是煎得太老」，專業商家建議，想要口感軟嫩，可以先醃漬或舒肥，再用大火煎出誘人焦香，最後放進烤箱或氣炸鍋慢烤至理想熟度，肉香與油脂完美交融、比單純煎熟更迷人。想更講究？試試乾式熟成，能將牛肉風味濃縮到極致，吃一口就像高級牛排館上桌的滋味。

No.2 菲力牛排

來自牛腰脊內側的菲力牛排，是整頭牛中最柔嫩的部位。這塊肌肉幾乎不需出力，因此沒有多餘油脂與結締組織，幾乎全為瘦肉，入口軟嫩細緻，是追求口感的饕客最愛。不過，也因脂肪含量少，香氣相對不若肋眼或沙朗濃郁。

想品嚐它的極致嫩度，建議控制在3至5分熟，讓肉汁在刀鋒輕切的瞬間緩緩流出，香氣與甜味完美交融。品嚐時，記得逆紋切片，才能保留肉質的柔嫩口感。輕灑一點海鹽或黑胡椒，讓鹹香襯出牛肉的甜潤層次，每一口都細膩而高雅，網友推薦，「偏愛低脂又超軟嫩的口感選菲力」、「視等級可以吃到3分熟，很讚」、「肉質真的非常軟嫩，油花分布較少，肉本身比較沒有味道，跟各式調料配合度都很好，因此經常出現於各式高級料理的菜品中，如威靈頓牛排或是羅西尼牛排」。

No.3 肋眼牛排

肋眼牛排取自牛隻肋脊部、靠近背脊的位置，是僅次於菲力的柔嫩部位。它的靈魂就在於中央那塊細緻油脂，高溫煎烤時油花緩緩融入肉中，帶出鮮嫩多汁與迷人香氣。豐潤油脂與細嫩肉質交織出濃郁層次，讓肋眼成為許多老饕心中經典不敗的首選。許多熱愛肋眼的網友提到，「我買牛排時最常買的」、「介於軟嫩與嚼勁之間，剛剛好的嫩度」、「漂亮的粉紅色超好吃」。

如果你自認是肋眼牛排控，那可千萬別錯過Texas Roadhouse德州鮮切牛排。這裡的12 oz肋眼牛排是鎮店長賣王，以獨家香料醃製調味，油花分布均勻、熟度掌握恰到好處。送入口中，鮮甜肉汁在齒間爆開，Q 彈的口感越嚼越香，讓人一試成主顧。再搭配香氣濃郁的奶油玉米，鹹香與甜潤交融，是老饕們公認的「完美組合」。網友大推，「Q彈的口感越嚼越香，絕對是老饕必吃牛排」、「真的是超好吃！超嫩多汁，滿足感十足」、「選5分熟剛剛好。牛排香氣逼人、口感不韌，輕輕一嚼就能入口，非常加分」。

外酥內軟的手工現烤麵包，也是這裡的人氣靈魂角色，抹上香氣濃郁的蒜味花生與肉桂奶油抹醬，甜鹹交織、一口難忘，更貼心的是還能免費無限續點，讓人吃到心滿意足。若想一次大滿足，近日還推出10oz.肋眼牛排，可以分享也可以獨享的尺寸，滿足每個人的味蕾！

No.4 牛小排牛排

油花、香氣、口感一次到位，這就是牛小排的魅力。它可分為帶骨與無骨兩種，油花與筋絡分布均勻，經火烤後外層微酥、內裡多汁，肉香濃郁又帶彈性，完美展現牛肉特有的嚼勁與風味。尤其是帶骨牛小排，將骨邊細肉烤得微焦、香氣四溢，更是讓人難以抗拒的經典滋味。

牛小排料理變化多端，即使是料理新手也能輕鬆上手。國宴主廚阿慶師就在 YouTube 頻道分享多道以牛小排為主角的家常菜，包括牛小排牛肉湯、牛肉蒸蛋、左宗牛肉、蔥薑白灼牛等，做法簡單卻風味濃郁，網友留言讚賞，「買了Costco牛小排（條狀），單煎太油，做了左宗牛肉很好吃」、「很實用，也有很多小知識技巧，真的很感謝分享」、「牛小排這麼多變化，看起來好吃」。

No.5 沙朗牛排

沙朗牛排在不同地區的定義略有差異！在美國，牛背部會分成肋脊、前腰脊與後腰脊，真正的沙朗位於後腰脊；但在台灣，「沙朗」這個名稱範圍更廣，有時甚至把整個背脊、從肋脊到腰部的肉都統稱為沙朗，包括肋眼也可能被標作沙朗，建議點餐時先確認英文是「Sirloin」或是「Ribeye」，才不會點錯。

後腰脊的肉量有限且價格較高，無法大量供應，於是許多平價牛排館多以肩胛部位代替，對店家而言份量足、CP值較高，也就是所謂的「比臉大」牛排。有內行網友提醒，「平價牛排館的沙朗牛排不可能是真的，大多是以肉多的肩胛部位充當」、「位於肋脊部的肋眼，在以往的舊名稱也被稱作『沙朗』。其實是Sirloin腰脊部的誤植音譯，但台灣也就將錯就錯了」。

No.6 老饕牛排

被稱為「上蓋肉」的老饕牛排，是肋眼牛排中最稀有、也最令人著迷的部位。這塊肉的大理石油花分布細密均勻，兼具柔嫩口感與濃郁香氣，入口瞬間肉汁飽滿、油脂香甜，層次豐富得令人難忘。

專業主廚建議，將老饕牛排料理至3至5分熟最能展現風味。上桌時保持在約50度左右的溫度，蛋白質尚未變質、卻能釋放最細膩的甜香與嫩度。這樣的火候讓老饕牛排展現出恰到好處的軟嫩與油脂平衡，也難怪被視為饕客心中「肋眼中的靈魂部位」。「酥脆的表皮、肉色粉嫩，連旁邊的蒜頭也烤的軟嫩好吃」、「老饕牛排勻稱油花以及絕佳嫩度，吃起來肉汁豐厚，甜度一流」。

No.7 戰斧牛排

牛排界的霸道總裁出場了！名字來自美國原住民使用的戰斧，象徵著厚實外型與強烈視覺衝擊力。本質上屬於肋眼牛排，經過特殊切割，連同長達5公分以上的肋骨一同切下，形成獨特的「斧頭手柄」，非常適合烤肉派對或豪邁享受，飽足感滿滿。

肋眼獨有的豐富大理石紋脂肪在烹調中會融入肉汁，使口感柔嫩多汁，食客提到，「天啊這樣吃好過癮」、「骨肉相連的部分是精華，一定要豪邁的拿起來啃」、「搭配紅酒會讓紅肉的味道在唇齒間化開，更加香甜」。由於肉塊厚實，烤製時要先在表面形成焦香，再透過間接加熱來熟成內部，才能完美呈現戰斧牛排的風味。

No.8 紐約客牛排

傳說因為外型像美國領土，也有一說為早期受到紐約市民的喜愛而得名。取自牛隻前腰脊的部位，運動量較大，緊實有彈性，大理石般的油花既能保留肉汁，也不會過於油膩，是喜愛肉感的人最愛的選擇。

紐約客牛排口感扎實，嚼起來香氣四溢，非常適合豪邁大口咀嚼，美味熟度盡量不超過7分熟；除了口感之外，也因為價格親民且烹調容易，成為許多廚藝新手的首選煎烤練習部位。

Costco好市多的美國紐約客牛排冷凍包，經常是網友熱烈討論的搶購品項，有YouTuber買來，實測韓國明星Rain的「美乃滋煎法」，先將牛排撒上鹽與黑胡椒，接著抹上厚厚的日式美乃滋，放進平底鍋中火煎。還有另一種cheese steak作法，搭配大蒜奶油麵包，在家也能享用媲美餐廳漢堡的費城牛肉起司三明治。

No.9 丁骨牛排

丁骨牛排取自牛隻前腰脊部，堪稱牛排界的「雙面冠軍」，同時擁有菲力柔嫩細緻、紐約客略帶嚼勁的兩種極致口感，中間以經典T字形骨頭分隔。

愛吃骨邊肉的人，一定會迷上丁骨！當經過高溫火烤或煎烤後，骨頭周圍的肉質被逼出濃厚油香，建議的熟度落在3至5分熟之間，此時菲力最為滑嫩，紐約客也能保留彈性與多汁口感。

小知識：你知道「丁骨牛排」、「紅屋牛排」與「翼骨牛排」都出自同一個部位嗎？差別只在於菲力那一側的寬度不同：

紅屋：菲力寬度超過3.17公分，一頭牛頂多切出4片，份量最澎湃、價格也最高。

丁骨：菲力寬度介於1.27～3.17公分間，是最常見的經典款。

翼骨：菲力小於1.27公分，菲力比例少、紐約客風味更明顯。

No.10 翼板牛排

翻攝FB／Power Beef

翼板與板腱都來自肩胛部，肌肉發達，吃起來Q彈帶勁。油花均勻、肉香厚實，口感介於菲力的嫩與牛小排的豐腴之間，可煎、烤或做成丼飯，搭配一顆生蛋黃或鹽之花，突顯肉質的滑順與鮮甜。

有YouTuber特地購買超市裡最便宜、公認最難煎嫩的翼板牛排，依照日本知名廚師大西哲也的食譜「邪道牛排」，以大量鹽巴醃漬肉片後，放入濃鹽水中煮滾，將肉拿出來再兩面煎過，輕鬆獲得一盤美味、有嫩度的「塩茹牛排」。針對此作法，網友紛紛討論，「看起來很簡單，我也要來試一下」、「鹽水煮的最大優點就是水分不易流失並且容易上手」、「傳統直煎派和鍵盤廚師正在對邪道水煮猛烈的抨擊XD」。

