到禮客周年慶挖寶 壯世代服務全新升級、精品1折起驚喜開箱

禮客周年慶來了，10月17日起至11月3日限時18天登場，主打單筆5,000送500、單筆消費1,000元抽TUMI精品旅行箱、紅利3倍送、當日全館累計滿額贈十足折抵現金券等回饋方案，最高回饋近13％。

今年更聚焦於「壯世代時尚、運動、健康服務」導入，除了強化購物品牌陣容，打造215會所成為高端消費族群的體驗互動場域，舉辦HAMA BOUTIQUE秋冬服裝秀、日本皇室瓷器品牌Noritake及德國精品水晶Nachtmann鑑賞會、扶輪社參訪餐敘等，讓商場除了商品銷售，也延伸不同客層的服務需求。

此外，引進20家新櫃及快閃特賣會品牌，禮客內湖店有「MiriaM名品」複合概念店擴大全新進駐，精選義大利ETRO男女裝、M MISSONI、德國LAUREL女裝，與來自德國JAB織品集團頂級家飾織品搭配空間設計服務團隊，提供居家生活量身訂製服務。另有Hush Puppies、caratiga、KANGOL、樂軒寢具等全新品牌，提供壯世代客層對運動休閒、居家生活的購物需求。

公館店以「台北南區社區型商場」定位，結合商圈人潮與河濱自行車道假日生活圈，打造一站式生活體驗，周年慶期間SST&C男女裝、JOJO寢具新櫃登場，同步推出MERRELL特賣會，LOTTO、Ked's、SOFO休閒鞋聯合品牌特賣下殺690元起，強化購物陣容。

周年慶期間，除了單筆5,000送500、內湖店限定推出當日累計滿8,000送「西雅圖咖啡廳鮭魚佐白醬燉飯/義大利麵或白醬買由野菇燉飯/義大利麵」，公館店推出當日累計滿6,000送「不鏽鋼附蓋宵夜碗」，當日全館累計滿10,000送200、15,000送300、20,000送400、30,000送600、50,000送1,000滿額十足折抵現金券促銷回饋外，10月、11月生日會員還可兌換200元抵用券超值來店禮，多重優惠最高回饋近13%。

超過100個品牌以「到禮客尋寶驚喜開箱」為主題，全館各業種推出滿額折抵、滿越多省越多優惠： 內湖店義大利ETRO女裝推出印花圖騰洋裝原價65,800元、1折特價6,580元；ETRO男款圖騰襯衫原價16,800元，特價5,040元；LINDARICO毛領羊毛大衣59,800元，特價35,800元；複合式精品店HAMA BOUTIQUE祭出VIA ROSA毛呢外套原價11,900元，特價4,760元；樂軒寢具天思床包兩用倍組特價1組1,980元，2組合購價3,500元。

公館店周年慶期間SST&C進駐推出下殺5.5折起優惠、任2件9.5折、4件9折、單筆消費滿6,600抵300；JOJO寢具推出精品商品床包組399元起，石墨烯枕頭399元起；周年慶期間更聯合GAUDI、MONTAGUT、UNIVERSITY OF CAMBRIDGE、Kinloch Anderson、pierre cardin、范倫鐵諾等品牌推出「紳士男裝採購會」，推出MONTAGUT連帽休閒迷彩外套原價5,980元、特價1,000元；GAUDI男款立領夾克原價7,990元，特價3,995元。

周年慶期間家電優惠同樣吸睛，內湖店德國雙人牌、法國STAUB鑄鐵鍋品牌6折優惠，嘉儀家電祭出德國Miele獨立式蒸爐、智能雙洗劑自動調配洗衣機福利品特價。公館店德國FACKELMANN推出璀璨碧藍陶瓷不沾深炒鍋32cm+鍋蓋+炒鏟3件組，原價2,980元、特價1,550元。

禮客串連「壯世代時尚、運動、健康服務」，周年慶期間透過多重回饋與20家新櫃及快閃特賣會全新品牌進駐，為消費者打造高CP值挖寶的購買誘因。