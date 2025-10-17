「微笑小花」瓶身超吸睛！香檳王攜手村上隆 打造2款歲末限量版

頂級法國香檳品牌香檳王（Dom Pérignon），攜手日本當代藝術大師村上隆（Takashi Murakami），為 2025年歲末打造兩款限量設計作品——分別為「Dom Pérignon Vintage 2015」與全新上市的 「Dom Pérignon Rosé Vintage 2010」，以繽紛創意詮釋品牌「自然、創新與永續」的核心精神。

這次合作村上隆延續過往跨界火花，以標誌性的「微笑小花」，重新詮釋香檳王經典盾牌圖像。瓶身與外盒包裝皆綻放出童趣與詩意交融的氣息，當多組外盒並列擺放時，花朵圖案可自然延展、相互拼接，化為可收藏的藝術畫面，讓藏家們進一步延續在品飲之外的收藏樂趣。

2025年限量設計以飽和夢幻的色彩演繹自然意象，為香檳王優雅極簡的美學注入鮮明張力。深色瓶身在村上隆筆下綻放生動花卉，象徵永不止息的綻放與創新，在香檳王的莊重優雅與村上隆的靈動奔放之間，形成既詩意又令人再三玩味的張力。

「透過與香檳王的合作，我想表達一種穿越時間的感覺。」村上隆表示：「我的目標是，即便一百年、兩百年後，它依然能與人對話，超越時間的界限。當酒標褪色、我跟我的孩子已不在人世時我希望未來的人們，看到它時，能在腦海裡重新想像2025年的世界。」

其中「Dom Pérignon Vintage 2015」，是一款層次豐富的年份香檳，誕生於氣候變化多端、對比強烈的一年，啜飲之初以微妙的苦韻帶來感官上的振奮，隨後又以溫潤平衡的韻味收攏味蕾，令人回味無窮、陶醉其中。

香檳王的粉紅年份香檳，每一個年份都在不斷挑戰自我，探索創意的新邊界。「Dom Pérignon Rosé Vintage 2010」將粉紅年份香檳，推向更極致的黑皮諾風格，成為這段探索旅程中的重要里程碑。入口時，你會感受到意外的平衡感，輕盈卻帶力量，濃密又細膩，口感寬廣而紮實，每一口都令人驚豔。