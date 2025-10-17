拿坡里「4炸雞＋4雞翅」現省260元！肯德基「台酒花雕紙包雞」回來了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「肯德基」與「台酒」聯名推出的「肯德基台酒花雕紙包雞」重返市場。圖／肯德基提供
「肯德基」與「台酒」聯名推出的「肯德基台酒花雕紙包雞」重返市場。圖／肯德基提供

喜歡吃雞嗎？肯德基與台酒聯名的「肯德基台酒花雕紙包雞」，將於10月21日重返市場，另外「拿坡里炸雞．披薩」也推出炸雞與烤雞翅優惠，其中「4塊炸雞＋4支青花椒烤雞翅」，現省260元。

繼2021年首度亮相後，「肯德基」與「台酒」聯名推出的「肯德基台酒花雕紙包雞」，將於10月21日重返市場。「肯德基台酒花雕紙包雞」延續經典配方，使用台酒熟成陳年花雕酒熬製的特製醬汁，融合當歸、川芎、枸杞等提香食材，並經過210°C高溫紙包封烤工序，並加入杏鮑菇增添口感，單點144元，另有經典餐、雞汁販餐、雙享餐、XL全明星餐、歡聚餐等多種組合套餐，每套155～599元。

即日起至11月3日期間，拿坡里披薩．炸雞推出「萬聖炸翻天」活動，4塊炸雞原價260元，內用／外帶優惠價159元，現享6.1折優惠，還可加價升級成為雞腿部位。另外「4塊炸雞＋4支青花椒烤雞翅」，原價520元，內用／外帶優惠價260元，一次享受兩種不同滋味。此外MINI系列餐點全面8折，包括迷你披薩、迷你瓶裝飲料與精選副餐，原價165～245元，內用／外帶特惠價120～144元。

拿坡里披薩．炸雞祭出萬聖節優惠方案。圖／拿坡里提供
拿坡里披薩．炸雞祭出萬聖節優惠方案。圖／拿坡里提供

拿坡里「4炸雞＋4雞翅」現省260元！肯德基「台酒花雕紙包雞」回來了

