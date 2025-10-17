拿坡里「4炸雞＋4雞翅」現省260元！肯德基「台酒花雕紙包雞」回來了
喜歡吃雞嗎？肯德基與台酒聯名的「肯德基台酒花雕紙包雞」，將於10月21日重返市場，另外「拿坡里炸雞．披薩」也推出炸雞與烤雞翅優惠，其中「4塊炸雞＋4支青花椒烤雞翅」，現省260元。
繼2021年首度亮相後，「肯德基」與「台酒」聯名推出的「肯德基台酒花雕紙包雞」，將於10月21日重返市場。「肯德基台酒花雕紙包雞」延續經典配方，使用台酒熟成陳年花雕酒熬製的特製醬汁，融合當歸、川芎、枸杞等提香食材，並經過210°C高溫紙包封烤工序，並加入杏鮑菇增添口感，單點144元，另有經典餐、雞汁販餐、雙享餐、XL全明星餐、歡聚餐等多種組合套餐，每套155～599元。
即日起至11月3日期間，拿坡里披薩．炸雞推出「萬聖炸翻天」活動，4塊炸雞原價260元，內用／外帶優惠價159元，現享6.1折優惠，還可加價升級成為雞腿部位。另外「4塊炸雞＋4支青花椒烤雞翅」，原價520元，內用／外帶優惠價260元，一次享受兩種不同滋味。此外MINI系列餐點全面8折，包括迷你披薩、迷你瓶裝飲料與精選副餐，原價165～245元，內用／外帶特惠價120～144元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言