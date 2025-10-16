頁岩綠或肉桂棕？DELVAUX全新Brilliant Tempo包 找回柔軟的生命節奏
比利時王室愛用的包款品牌DELVAUX近日為旗下Brilliant Tempo發表了全新系列。最原始的The Brilliant包款問世於1958年，而Brilliant Tempo則一如包款名稱，透過多款亮眼、但不張揚的新色與細節，展現一如比利時王室般的貴族氣息，並為包含謝盈萱、佘詩曼、孔孝真等多位亞洲天后配戴造型。
相較於原本的經典款Brilliant包，全新Brilliant Tempo包如其名、強調生活（命）的律動。包款使用Allure小牛皮為材質、內襯則另使用柔軟的拿鐵色山羊皮；Brilliant Tempo的整體結構、外蓋都相較於原本的Brilliant更加輕鬆，但保留了品牌經典的金屬D字母扣環、圓角翻蓋，以及中央舌片設計。同時Brilliant Tempo並強調包款將有兩種不同造型方式，第一種方式可選擇將翻蓋以正面方式扣鎖，此時包款將可以手提方式提取；第二種造型則是將翻蓋向後（另一側），此時則可以第二個較短的提把，讓一個包款、擁有兩種不同風貌。
全新Brilliant Tempo將帶來頁岩綠、黑色、冷冽輝、肉桂棕與石韻灰合計五色，大型款訂價31萬元，小型款則預計將在明年1月到貨，可洽全台DELVAUX專門店詢問。
