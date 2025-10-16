瘦子E.SO同框貝克漢 雙帥站台快閃店秀ECKHAM x BOSS聯名系列
迎接BECKHAM x BOSS 2025秋冬系列上市，BOSS於上海舉辦沉浸式體驗空間快閃活動，身為此系列的共同設計師，大衛貝克漢（David Beckham）本人也親自出席，身穿復古風深棕色皮夾克、搭配深棕色摺飾長褲與切爾西皮靴，並與出席活動的台灣型男代表瘦子E.SO合影。
2025年秋冬是BECKHAM X BOSS系列首次合作的自然延伸，以優雅百搭的色調融合精湛剪裁與奢華面料，並結合貝克漢最鍾愛的冬日戶外休閒風格，是能自在切換於城市生活與戶外活動的時髦衣櫥。設計以BOSS經典的核心設計為藍本，融入貝克漢獨特的個人風格，洋溢英國鄉間冬日的愜意氛圍。
限時店於上海南京西路石庫門建築群的張園舉辦，薈萃經典傳承與當代奢華。外觀的建築採用此系列標誌性的深邃午夜藍，入場即是「紳士工坊」區域，透過設計手稿、裁縫工具和布料，完整呈現貝克漢與 BOSS 的合作歷程。接著進入的「紳裝訂製」區，以復刻現代英倫裁縫店的雅致氛圍，陳列13套核心造型，完整展現此系列的風格全貌。
