瘦子E.SO同框貝克漢 雙帥站台快閃店秀ECKHAM x BOSS聯名系列

迎接BECKHAM x BOSS 2025秋冬系列上市，BOSS於上海舉辦沉浸式體驗空間快閃活動，身為此系列的共同設計師，大衛貝克漢（David Beckham）本人也親自出席，身穿復古風深棕色皮夾克、搭配深棕色摺飾長褲與切爾西皮靴，並與出席活動的台灣型男代表瘦子E.SO合影。

2025年秋冬是BECKHAM X BOSS系列首次合作的自然延伸，以優雅百搭的色調融合精湛剪裁與奢華面料，並結合貝克漢最鍾愛的冬日戶外休閒風格，是能自在切換於城市生活與戶外活動的時髦衣櫥。設計以BOSS經典的核心設計為藍本，融入貝克漢獨特的個人風格，洋溢英國鄉間冬日的愜意氛圍。