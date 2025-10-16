吃得到日本和牛、龍蝦、鱈場蟹！馬辣「初海和牛鐵板燒」一人1680起

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
初海和牛鐵板燒提供omakase套餐方案，每人1,680元起。圖／初海和牛鐵板燒提供
「馬辣集團」繼原有的鍋物、燒肉等餐飲版圖後，首度進軍鐵板燒市場，推出全新品牌「初海和牛鐵板燒」，採用多種當季海鮮食材搭配日本和牛，以omakase的型態推出14～16道式的套餐方案，每人1,680元起。

「初海和牛鐵板燒」首店位於台北永康街商圈，採全預約套餐型態，每個餐期提供20席座位，即日起開放訂位，並將於10月17日起正式開幕。店內標榜「料理初心，源自大海」的精神，歷經台灣、日本、香港等地的實際考察，設計7種不同主餐的套餐方案，包括日本鹿耳島A5和牛、美國特選骨付牛小排、紐西蘭特上厚切牛舌、紐西蘭羊小排、宜蘭櫻桃鴨胸、西班牙特級松阪豬+台灣脆皮雞腿，以及日本宮城縣銀鮭，每套1,680元起，號稱是「全台最高CP值Omakase和牛鐵板燒」。

除了主餐，套餐中提供有西班牙鵝肝醬、現刨法國松露、德國魚子醬、北海道生食級干貝、野生大龍蝦、南非活鮑魚、北海道鱈場蟹、日本A5和牛等頂級食材，其中「龍蝦三吃」（龍蝦可頌佐明太子醬、日本琴酒焰燒野生大龍蝦、龍蝦蝦膏味噌湯）、「日本A5和牛二吃」（日本極上A5和牛壽喜燒、麥卡倫焰燒日本極上A5和牛牛排），均是代表性的菜色。搭配鐵板火焰秀，帶來多重感官享受。

套餐中吃得到野生大龍蝦等海鮮食材。圖／初海和牛鐵板燒提供
初海和牛鐵板燒首店位於台北永康商圈。圖／初海和牛鐵板燒提供
酒蒸鱈場蟹。圖／初海和牛鐵板燒提供
東港烏魚子炒飯。圖／初海和牛鐵板燒提供
日本和牛 套餐 食材

