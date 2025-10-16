吃得到日本和牛、龍蝦、鱈場蟹！馬辣「初海和牛鐵板燒」一人1680起

「馬辣集團」繼原有的鍋物、燒肉等餐飲版圖後，首度進軍鐵板燒市場，推出全新品牌「初海和牛鐵板燒」，採用多種當季海鮮食材搭配日本和牛，以omakase的型態推出14～16道式的套餐方案，每人1,680元起。

「初海和牛鐵板燒」首店位於台北永康街商圈，採全預約套餐型態，每個餐期提供20席座位，即日起開放訂位，並將於10月17日起正式開幕。店內標榜「料理初心，源自大海」的精神，歷經台灣、日本、香港等地的實際考察，設計7種不同主餐的套餐方案，包括日本鹿耳島A5和牛、美國特選骨付牛小排、紐西蘭特上厚切牛舌、紐西蘭羊小排、宜蘭櫻桃鴨胸、西班牙特級松阪豬+台灣脆皮雞腿，以及日本宮城縣銀鮭，每套1,680元起，號稱是「全台最高CP值Omakase和牛鐵板燒」。