《寶可夢傳說Z-A》夜市祭免費入場 巨型皮卡丘、遊戲體驗區熱鬧開玩

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
每日有多場限時皮卡丘見面會，有機會近距離合照。記者黃筱晴／攝影
迎接《寶可夢傳說Z-A》即日起全球同步上市，官方特別在台北101水舞廣場舉辦為期4天的大型體驗活動《寶可夢傳說Z-A》夜市祭，即日起至10月19日，每天12:00至21:00免費開放入場，現場集結遊戲試玩、快閃店、夜市遊戲與皮卡丘見面會，打造粉絲必訪的限定樂園，快來和皮卡丘共度熱鬧週末吧！

走近水舞廣場，首先映入眼簾的是入口處的20隻人氣寶可夢立牌，包括超級快龍、超級暴鯉龍、皮卡丘與伊布等，吸引粉絲搶拍合照。會場中央則豎立著高達6公尺的巨型皮卡丘氣球，成為最吸睛的打卡焦點。每日還有多場限時皮卡丘見面會登場，特別的是這次將出現身穿《寶可夢傳說Z-A》主角服裝的皮卡丘，以及「臺北的皮卡丘」，讓大小朋友近距離感受超萌魅力，還有機會合照留念。

現場活動豐富多元，民眾可於入口免費領取闖關卡與寶可夢遮陽帽，只要加入官方LINE（@pokemon_tw）好友，即可獲得由台灣插畫家亞拉繪製的限定快龍貼紙乙張。活動設置5大夜市遊戲攤位，包括投籃球、九宮格、乒乓球、套圈圈與推杯子挑戰，完成任務並集滿3個印章即可兌換特別獎品，挑戰與樂趣兼具。

《寶可夢傳說Z-A》是《寶可夢》系列最新作品，舞台回到《寶可夢X／Y》的密阿雷市，描述人與寶可夢共存的都市新故事。遊戲玩家還可親自體驗最新《寶可夢傳說Z-A》遊戲，活動現場特別設置Nintendo Switch 2試玩區，讓民眾搶先感受全新即時戰鬥系統與超級進化機制的魅力。喜歡的玩家更可現場購買遊戲，立即展開冒險旅程。

歡慶《寶可夢傳說 Z-A》上市，《Pokémon GO》在線上也推出慶祝活動，即日起至10月20日20:00止，超級團體戰機率提升，「菊草葉」、「小鋸鱷」與「暖暖豬」登場限時調查，並推出以密阿雷市訓練家為靈感的換裝道具，粉絲千萬別錯過這場期間限定的寶可夢盛會。

會場內有設置20隻的寶可夢立牌。圖／寶可夢提供
完成任務並集滿3個印章即可兌換特別獎品。記者黃筱晴／攝影
活動現場特別設置《寶可夢傳說Z-A》Nintendo Switch 2試玩區。圖／寶可夢提供
活動現場特別設置《寶可夢傳說Z-A》Nintendo Switch 2試玩區。記者黃筱晴／攝影
民眾可於入口免費領取闖關卡與寶可夢遮陽帽。記者黃筱晴／攝影
每日有多場限時皮卡丘見面會，有機會近距離合照。記者黃筱晴／攝影
會場中央高達6公尺的巨型皮卡丘氣球，是最吸睛的打卡焦點。記者黃筱晴／攝影
