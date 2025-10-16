備戰雙11！Yahoo購物啟動近年最大改版、AI賦能升級體驗

搶在年度雙11購物盛典前夕，Yahoo台灣電子商務16日正式宣布推出全新購物首頁，啟動平台近七年來最大幅度的使用體驗升級，同時推出多家知名品牌旗艦店全新進駐。

Yahoo台灣電子商務指出，此次改版正值與統一集團合資滿周年之際，象徵Yahoo台灣電子商務邁入轉型關鍵時刻，致力於打造「更聰明、更快速、更具價值」電商新體驗。多家知名品牌旗艦店全新進駐，新設統一企業官方旗艦店，上架逾千項商品。

Yahoo台灣電子商務串連統一集團uniopen會員生活圈，在商品、會員與通路等關鍵面向積極展開合作，Yahoo購物持續引進統一集團旗下人氣食品、美妝與日用品牌，並新設統一企業官方旗艦店，上架逾千項商品。自今年5月開放全台超過1,900萬個uniopen帳號與Yahoo購物中心綁定以來，不僅打通跨平台點數兌換、共享更多會員權益，也成功喚醒近3成非活躍用戶，推升平台流量與交易動能。

以二手與競標為鮮明特色的Yahoo拍賣近期也正式加入uniopen會員生活圈，並擴大超取物流免運優惠規模；更積極透過中國信託uniopen聯名卡、與統一獅合作超過50場賽事行銷活動，緊密串連線上線下場景，進一步推動回購循環與黏著度，持續放大跨圈結合的綜效，搶在雙11旺季前注入成長新動能。

Yahoo購物中心首頁全新登場，讓消費者探索更直覺、貼近行動裝置操作邏輯，讓用戶更快速找到所需的商品並完成下單，增加個人化探索與推薦，預測用戶喜好推薦商品；直覺式導引讓用戶買到限時快閃等活動優惠；以及AI智慧搜尋方便找到商品。