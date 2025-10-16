快訊

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
今年新光三越台北信義新天地周年慶，同步還有新光三越攜手日本伊勢丹百貨打造的SKM MEN'S創造話題。記者江佩君／攝影
今年新光三越台北信義新天地周年慶，同步還有新光三越攜手日本伊勢丹百貨打造的SKM MEN'S創造話題。記者江佩君／攝影

新光三越周年慶今起由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑，也是新光三越店王店后首度合體，來客數衝破32萬人次，兩店首日整體業績上衝20億創新高。

隨著台北信義新天地周年慶開跑，新光三越一口氣帶來重磅跨國合作，日韓潮流、美食齊聚，讓信義商圈充滿新鮮話題。包括韓國現代百貨11大品牌快閃店輪番上陣；與日本伊勢丹共同打造的SKM MEN'S「男性潮流選物」專屬樓層在A9開幕；日本知名動畫工作室ufotable帶來的海外首展「鬼滅百景」；以及日本美食大集合的「日本商品展」四大重量話題一起助陣周年慶。

台中中港店今年營業有226天的空窗期，9月27日復業後民眾對台中店回歸用行動力挺，來客超乎新光三越預期，主顧客們都在等待周年慶，台中店周年慶首日，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽親自到台中店坐鎮，下午他便回到信義新天地並前往話題正熱的SKM MEN'S視察，談到台中店周年慶首日情況，他表示「很不錯！」，也關心各界對SKM MEN'S的意見與看法。

新光三越執行副總吳昕昌指出，今年百貨的挑戰是來客，於是我們更努力把客人找進來，我們準備很多特別商品、活動來吸引消費者，也對周年慶有信心。台中店停業期間業績一定受影響，但新光三越全年業績800億一定沒有問題，台中店明年一定會重返百貨店王寶座，今年先蹲下來休息一下，明年會跳得更高。

信義新天地周年慶首日，消費者聚焦搶購高端彩妝與保養品，其中氣墊粉餅熱銷逾5,000顆，穩居底妝品類銷售冠軍，同時受到下周氣溫將下降預期心理影響，帶動秋冬服飾買氣。運動與戶外領域同樣表現強勁，搭配新鞋上市、明星同款效應，以Salomon、HOKA、New Balance、ON表現最為亮眼，整體銷售雙位數成長。

台中中港店則是一開店就湧入千人搶購，美食街、日本商品展瞬間擠滿人潮。商品表現上，化妝品依舊是消費者下手焦點，另隨著國際金價持續飆升，帶動黃金飾品買氣雙位數成長。高爾夫運動風潮以及11、12樓休閒運動專區改裝新登場，男性消費市場和休閒運動服飾整體業績成長超過2成。

新光三越周年慶今起由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑。記者林士傑／攝影
新光三越周年慶今起由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑。記者林士傑／攝影
新光三越周年慶今起由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑。記者林士傑／攝影
新光三越周年慶今起由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑。記者林士傑／攝影
新光三越台北信義新天地周年慶，日本展同步展開。記者江佩君／攝影
新光三越台北信義新天地周年慶，日本展同步展開。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影

日本美食 周年慶 業績

玉澤演與楊謹華優雅站台Loro Piana新店開幕 預告將「駐台」一陣子

Loro Piana位於台北101精品店重新擴大開幕，以舒適的品牌代表色構成如家般令人放鬆的精緻空間，展售全系列男女裝與...

Bottega Veneta新光三越台南店新店裝！丹寧色美麗諾羊毛限定包太軟Q

向來以編織皮革（Intrecciato）工藝散見於包款、服裝的Bottega Veneta，繼日前新任創意總監Louis...

《寶可夢傳說Z-A》夜市祭免費入場 巨型皮卡丘、遊戲體驗區熱鬧開玩

迎接《寶可夢傳說Z-A》即日起全球同步上市，官方特別在台北101水舞廣場舉辦為期4天的大型體驗活動《寶可夢傳說Z-A》夜...

新光三越店王店后首度聯手周年慶有多猛？首日32萬人次血拼業績創新高

新光三越周年慶今起由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑，也是新光三越店王店后首度合體，來客數衝破32萬人次，兩店首日整體...

《國寶風暴》當燒酒成了國家的鏡子 一場關於忠誠與資本的對決

在金融風暴的陰影下，一瓶燒酒也能成為國家命運的縮影。韓國電影《國寶風暴》（소주전쟁）以1997年亞洲金融危機為背景，透過一間瀕臨破產的燒酒公司，描繪出傳統產業如何在外資與全球化的壓力中掙扎求生。

幽浮社「鬼滅百景」台北限定場開箱！台粉絲專屬一次解鎖16款角色餐點

製作「鬼滅之刃」的日本知名動畫工作室ufotable，今起10月16日至11月30日，在新光三越台北信義新天地A9 9F...

