新光三越店王店后首度聯手周年慶有多猛？首日32萬人次血拼業績創新高

新光三越周年慶今起由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑，也是新光三越店王店后首度合體，來客數衝破32萬人次，兩店首日整體業績上衝20億創新高。

隨著台北信義新天地周年慶開跑，新光三越一口氣帶來重磅跨國合作，日韓潮流、美食齊聚，讓信義商圈充滿新鮮話題。包括韓國現代百貨11大品牌快閃店輪番上陣；與日本伊勢丹共同打造的SKM MEN'S「男性潮流選物」專屬樓層在A9開幕；日本知名動畫工作室ufotable帶來的海外首展「鬼滅百景」；以及日本美食大集合的「日本商品展」四大重量話題一起助陣周年慶。

台中中港店今年營業有226天的空窗期，9月27日復業後民眾對台中店回歸用行動力挺，來客超乎新光三越預期，主顧客們都在等待周年慶，台中店周年慶首日，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽親自到台中店坐鎮，下午他便回到信義新天地並前往話題正熱的SKM MEN'S視察，談到台中店周年慶首日情況，他表示「很不錯！」，也關心各界對SKM MEN'S的意見與看法。

新光三越執行副總吳昕昌指出，今年百貨的挑戰是來客，於是我們更努力把客人找進來，我們準備很多特別商品、活動來吸引消費者，也對周年慶有信心。台中店停業期間業績一定受影響，但新光三越全年業績800億一定沒有問題，台中店明年一定會重返百貨店王寶座，今年先蹲下來休息一下，明年會跳得更高。

信義新天地周年慶首日，消費者聚焦搶購高端彩妝與保養品，其中氣墊粉餅熱銷逾5,000顆，穩居底妝品類銷售冠軍，同時受到下周氣溫將下降預期心理影響，帶動秋冬服飾買氣。運動與戶外領域同樣表現強勁，搭配新鞋上市、明星同款效應，以Salomon、HOKA、New Balance、ON表現最為亮眼，整體銷售雙位數成長。