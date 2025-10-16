快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

新光三越周年慶台北、台中聯手開跑 首日業績衝20億、來客突破32萬人次

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
台北信義新天地周年慶今開跑！跨國百貨合作、日韓潮流齊聚，信義商圈再掀話題新高峰。圖／新光三越提供
台北信義新天地周年慶今開跑！跨國百貨合作、日韓潮流齊聚，信義商圈再掀話題新高峰。圖／新光三越提供

新光三越周年慶16日由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑，延續首波業績和來客開紅盤，16日一開門即湧入大批購物人潮，兩店首日整體業績有望20億，來客數衝破32萬人次，交出亮眼成績。

台北信義新天地周年慶挾帶著與日本伊勢丹共同策劃的《SKM MEN'S》全新改裝登場、韓國現代百貨11大品牌快閃店、消費者最愛的日本商品展、動漫迷必朝聖的《ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景》特展共四大亮點，將為信義商圈注入強勁買氣。

新光三越表示，周年慶開跑首日，消費者聚焦搶購高端彩妝與保養品，其中氣墊粉餅更熱銷逾5,000顆，穩居底妝品類銷售冠軍，熱銷夯品包括：MAKE UP FOR EVER空氣粉餅、TOM FORD立體光影柔霧氣墊粉餅、ARMANI訂製奢潤緞光氣墊粉餅等，更同步帶動L'Artisan Parfumeur等精品香水買氣持續升溫，引爆排隊搶購風潮。同時受到下周氣溫預計驟降10度的預期心理影響，秋冬服飾買氣同步升溫，毛衣、風衣、西裝外套與針織毛料上衣成為民眾詢問度最高單品。

運動與戶外領域同樣動能強勁，搭配新鞋上市、明星同款效應，Salomon、HOKA、New Balance、ON表現最為亮眼，帶動整體銷售雙位數成長。隨著居家裝修需求持續升溫，帶動整體業績成長突破一成，以歐系家電品牌Bosch、ASKO等最受民眾青睞，特別是洗碗機、上下堆疊雙層洗衣機、冰箱及大尺寸電視等商品，為民眾詢問度最高的熱門商品。

台中中港店周年慶也於同日開跑，一早開店即湧入超過千名消費者，不論是甫開幕的美食街，還是15日剛登場邀請多位日本職人親自實演的日本商品展皆擠滿購物人潮，買氣熱絡。

在商品表現上，化妝品持續成為周年慶最受消費者矚目的焦點，多款限定組合更引爆搶購熱潮，包含：周年慶限定！SHISEIDO國際櫃－大百優無敵組、LANCOME－全新基因重裝組、ESTÉE LAUDER－小棕大修護鐵粉組等皆是消費者必入手的明星限量商品，熱銷超過千組。

同時隨著國際金價持續飆升，帶動點睛品等黃金飾品與相關商品買氣成長雙位數成長；另一方面，受惠於高爾夫運動風潮以及11、12樓休閒運動專區改裝新登場，男性消費市場和休閒運動服飾皆表現亮眼，由MARK&LONA等品牌領軍，帶動整體業績成長超過兩成。

台中中港店周年慶開店即湧入千人搶購！化妝品、黃金、高爾夫三大熱潮齊發，引爆買氣。圖／新光三越提供
台中中港店周年慶開店即湧入千人搶購！化妝品、黃金、高爾夫三大熱潮齊發，引爆買氣。圖／新光三越提供

商品 周年慶

延伸閱讀

Bottega Veneta新光三越台南新天地再出發！首度引入服裝、香氛系列 丹寧色美麗諾羊毛限定包太軟Q

新光三越店王店后周年慶首度合體 首日業績將衝上20億創新高

福勝亭周年慶開跑！三款人氣定食限時179元 加價購唐揚雞、飲品更超值

新光三越二波周慶首日業績挑戰20億元 吳昕昌：絕對有信心

相關新聞

玉澤演與楊謹華優雅站台Loro Piana新店開幕 預告將「駐台」一陣子

Loro Piana位於台北101精品店重新擴大開幕，以舒適的品牌代表色構成如家般令人放鬆的精緻空間，展售全系列男女裝與...

Bottega Veneta新光三越台南店新店裝！丹寧色美麗諾羊毛限定包太軟Q

向來以編織皮革（Intrecciato）工藝散見於包款、服裝的Bottega Veneta，繼日前新任創意總監Louis...

新光三越店王店后首度聯手周年慶有多猛？首日32萬人次血拼業績創新高

新光三越周年慶今起由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑，也是新光三越店王店后首度合體，來客數衝破32萬人次，兩店首日整體...

《國寶風暴》當燒酒成了國家的鏡子 一場關於忠誠與資本的對決

在金融風暴的陰影下，一瓶燒酒也能成為國家命運的縮影。韓國電影《國寶風暴》（소주전쟁）以1997年亞洲金融危機為背景，透過一間瀕臨破產的燒酒公司，描繪出傳統產業如何在外資與全球化的壓力中掙扎求生。

幽浮社「鬼滅百景」台北限定場開箱！台粉絲專屬一次解鎖16款角色餐點

製作「鬼滅之刃」的日本知名動畫工作室ufotable，今起10月16日至11月30日，在新光三越台北信義新天地A9 9F...

新光三越雙旗艦齊發！店王台中、店后信義首度聯手 業績挑戰20億元

新光三越第二波周年慶16日正式開跑，「店后」信義新天地與「店王」台中中港店罕見聯手登場，早上開店即湧入大批人潮。新光三越...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。