新光三越周年慶台北、台中聯手開跑 首日業績衝20億、來客突破32萬人次

新光三越周年慶16日由台北信義新天地和台中中港店攜手開跑，延續首波業績和來客開紅盤，16日一開門即湧入大批購物人潮，兩店首日整體業績有望20億，來客數衝破32萬人次，交出亮眼成績。

台北信義新天地周年慶挾帶著與日本伊勢丹共同策劃的《SKM MEN'S》全新改裝登場、韓國現代百貨11大品牌快閃店、消費者最愛的日本商品展、動漫迷必朝聖的《ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景》特展共四大亮點，將為信義商圈注入強勁買氣。

新光三越表示，周年慶開跑首日，消費者聚焦搶購高端彩妝與保養品，其中氣墊粉餅更熱銷逾5,000顆，穩居底妝品類銷售冠軍，熱銷夯品包括：MAKE UP FOR EVER空氣粉餅、TOM FORD立體光影柔霧氣墊粉餅、ARMANI訂製奢潤緞光氣墊粉餅等，更同步帶動L'Artisan Parfumeur等精品香水買氣持續升溫，引爆排隊搶購風潮。同時受到下周氣溫預計驟降10度的預期心理影響，秋冬服飾買氣同步升溫，毛衣、風衣、西裝外套與針織毛料上衣成為民眾詢問度最高單品。

運動與戶外領域同樣動能強勁，搭配新鞋上市、明星同款效應，Salomon、HOKA、New Balance、ON表現最為亮眼，帶動整體銷售雙位數成長。隨著居家裝修需求持續升溫，帶動整體業績成長突破一成，以歐系家電品牌Bosch、ASKO等最受民眾青睞，特別是洗碗機、上下堆疊雙層洗衣機、冰箱及大尺寸電視等商品，為民眾詢問度最高的熱門商品。

台中中港店周年慶也於同日開跑，一早開店即湧入超過千名消費者，不論是甫開幕的美食街，還是15日剛登場邀請多位日本職人親自實演的日本商品展皆擠滿購物人潮，買氣熱絡。

在商品表現上，化妝品持續成為周年慶最受消費者矚目的焦點，多款限定組合更引爆搶購熱潮，包含：周年慶限定！SHISEIDO國際櫃－大百優無敵組、LANCOME－全新基因重裝組、ESTÉE LAUDER－小棕大修護鐵粉組等皆是消費者必入手的明星限量商品，熱銷超過千組。

同時隨著國際金價持續飆升，帶動點睛品等黃金飾品與相關商品買氣成長雙位數成長；另一方面，受惠於高爾夫運動風潮以及11、12樓休閒運動專區改裝新登場，男性消費市場和休閒運動服飾皆表現亮眼，由MARK&LONA等品牌領軍，帶動整體業績成長超過兩成。