備戰雙11！Yahoo購物加入uniopen會員生活圈 統一企業旗艦店新登場

搶在年度雙11購物盛典前夕，Yahoo台灣電子商務16日正式宣布推出全新購物首頁，啟動平台近七年來最大幅度的使用體驗升級，同時推出多家知名品牌旗艦店全新進駐。此次改版正值與統一集團合資滿周年之際，象徵Yahoo台灣電子商務邁入轉型關鍵時刻，致力於打造「更聰明、更快速、更具價值」電商新體驗。

Yahoo台灣電子商務執行長黃吉樂表示，此次改版是我們平台現代化、為用戶創造更多價值，並讓品牌與賣家更具信心的關鍵一步。從全新的首頁設計、知名品牌官方旗艦店的進駐、深度串連統一集團uniopen會員生活圈，到持續推出的AI創新應用，我們正打造下一代電商平台，希望在雙11為品牌與賣家創造強勁業績動能外，更成為值得信賴、長期攜手成長的合作夥伴。

Yahoo台灣電子商務串連統一集團uniopen會員生活圈，在商品、會員與通路等關鍵面向積極展開合作，Yahoo購物持續引進統一集團旗下人氣食品、美妝與日用品牌，並新設統一企業官方旗艦店，上架逾千項商品。此外，自今年5月開放全台超過1,900萬個uniopen帳號與Yahoo購物中心綁定以來，不僅打通跨平台點數兌換、共享更多會員權益，也成功喚醒近三成非活躍用戶，推升平台流量與交易動能。

Yahoo台灣電子商務表示，深受個人賣家與收藏玩家喜愛，以二手與競標為鮮明特色的Yahoo拍賣，近期也正式加入uniopen會員生活圈，並擴大超取物流免運優惠規模；更積極透過中國信託uniopen聯名卡、與統一獅合作超過50場賽事行銷活動，緊密串連線上線下場景，進一步推動回購循環與黏著度，持續放大跨圈結合的綜效，搶在雙11旺季前注入成長新動能。

Yahoo購物中心首頁全新登場，採用更現代化的設計，清透柔和的色彩搭配流暢的圓角元素，打造輕盈的視覺與瀏覽體驗。此次改版精簡三分之一的模組量，並導入「三滑即達」的設計，讓消費者探索更直覺、更快速找到所需的商品。因應行動化時代的購物習慣，全新首頁也致力讓跨平台享有一致且無縫的購物體驗，品牌與活動專區同步改採直向瀏覽設計，更貼合行動裝置的操作邏輯，讓用戶從驚喜探索、找優惠到完成下單購買一次到位，全面提升「逛」的樂趣。此次改版亮點包括：全新「為你推薦」模組，透過演算法精準預測用戶喜好，結合猜你喜歡、個人化排行榜、即時熱門商品等，打造專屬的購物旅程。新版上線後，互動率較舊版首頁提升3倍，讓每次造訪都能發現新驚喜。

另透過簡化視覺層級設計，快速引導消費者至限時快閃、品牌日等活動專區，讓消費者更輕鬆掌握活動優惠。此外，也透過大型語言模型（LLM）強化語意理解，讓商品更容易被精準找到，大幅提升搜尋體驗與轉換率，打造Yahoo購物成為「最懂你的購物平台」。

展望未來，Yahoo台灣電子商務將以數據與科技為雙引擎，持續擁抱AI創新，推動產品與服務升級，擴大在個人化推薦、智慧定價策略與強化營運效能上的應用。此次首頁改版只是第一步，我們將以用戶為核心，積極開拓成長新曲線，持續革新台灣的數位消費體驗。