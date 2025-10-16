快訊

《國寶風暴》當燒酒成了國家的鏡子 一場關於忠誠與資本的對決

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

在金融風暴的陰影下，一瓶燒酒也能成為國家命運的縮影。韓國電影《國寶風暴》（소주전쟁）以1997年亞洲金融危機為背景，透過一間瀕臨破產的燒酒公司，描繪出傳統產業如何在外資與全球化的壓力中掙扎求生。

電影雖以企業為題，卻不流於冰冷的商戰，而是以人的情感、信任與背叛為核心，讓觀眾在理性與情感的碰撞之間，看見那個時代的真實困境。

故事主線圍繞財務理事表鍾祿（柳海真 飾）與外資投資人崔仁範（李帝勳 飾）。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

一位是將公司視為家、用一生守護的老派經理人；一位則是秉持效率至上、用數字衡量一切的現代菁英。兩人從敵對到合作，再從信任到背叛，幾乎重現了那個年代無數韓國企業的縮影：在外資收購與本土信念之間，誰都沒有贏家。

導演選擇以「燒酒」作為象徵極具巧思。燒酒是庶民的安慰，是勞工下班後最真實的日常，也成為民族情感的寄託。當全球投資公司試圖併購這家國民品牌，戰場便不只是財報與債權，更是一場文化與尊嚴的拉扯。電影讓觀眾在每一口酒的苦與甜之間，感受到韓國社會面對全球化時的無力與倔強。

柳海真與李帝勳的對手戲是全片最大亮點。柳海真將老派職人的忠誠與壓抑演得入骨，那種「知道要輸，卻還要撐」的氣場令人心疼；

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

李帝勳則在冷靜中藏著掙扎，從一開始的理性算計，到後期被良知動搖，讓角色層次極為飽滿。兩人的對戲如烈酒般刺激，餘韻卻讓人沉思。

圖／車庫娛樂提供
圖／車庫娛樂提供

《國寶風暴》最動人的地方，在於它沒有灑狗血的英雄敘事。影片後段揭示，所謂的正義與惡意往往只是立場不同；投資人會被背叛，忠臣也會被利用。那場看似為企業命運而戰的談判，其實映照著每個社會中「制度比人更大的現實」。

《國寶風暴》是一部節奏穩健、情感克制的產業劇。它不求娛樂取勝，而是用近乎紀實的語氣呈現90年代的經濟傷痕。電影像一杯微苦的燒酒：入口平淡，餘味深長。若對金融、企業或社會現實題材有興趣，這部作品會讓你在片尾靜默許久，重新思考「工作」與「價值」的真正意義。

◎本文內容已獲 來一杯奶茶 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

來一杯奶茶

