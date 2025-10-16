快訊

幽浮社「鬼滅百景」台北限定場開箱！台粉絲專屬一次解鎖16款角色餐點

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
製作「鬼滅之刃」的日本知名動畫工作室ufotable，今起10月16日至11月30日，在新光三越台北信義新天地A9 9F，舉辦 「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」，這也是該展覽首次於海外登場，這次台灣的場地規模甚至大於日本。

ufotable企畫演出部企畫大山未希菜表示，這次適逢ufotable WEBSHOP-global成立5周年，還有電影「劇場版鬼滅之刃無限城篇猗窩座再襲》上映，而台灣也是ufotable支持的首個海外發行地，加上開展期間適逢新光三越信義新天地周年慶，雙方一拍即合，ufotable也把獨家的原畫系列、ufotable WEBSHOP最新周邊商品帶來呈現給台灣粉絲。

有別於先前在台灣的鬼滅之刃展覽，由ufotable親自主導的「鬼滅百景」展，原汁原味來自日本，從場景到周邊，都有許多ufotable才能製作與呈現的原畫，帶來精緻影像與多樣周邊商品，也把在日本才有的ufotable Cafe「鬼滅之刃」角色餐點、飲品帶來台灣，由於在日本ufotable Cafe提供的角色餐點採期間限定制，要等下回更換菜單才能體驗鬼滅其他角色人物設定，但這次台灣展，日方提供可以一次解鎖全部角色餐點，這也是在日本無法體驗到的事。

走進「鬼滅百景」，從接待處到入口、展場內，可以看到工作人員穿著「隱」部隊制服，一開場就讓人進入動畫氛圍。ufotable帶來的原畫，生動呈現動畫中的百種景色，包括大型陳列的角色金句、ㄧ幅幅的角色原畫畫布，也可以挑戰「岩柱」悲鳴嶼行冥嚴酷的推動大岩石訓練，或是與與「霞柱」時透無一郎一起帶著心願把紙飛機射向遠方。

除了特色體驗區外，首度推出原創系列商品 「隊士百景」，為粉絲提供極具收藏價值的全新選擇。現場還有ufotable Café期間限定推出的16款角色飲品及日式糰子，讓台灣粉絲一次解鎖日本ufotable Café所有角色餐點。

這次企劃不同的是，採取非售票展的形式，於現場消費達門檻，即贈「限定購買特典」展覽區的入場門票。展覽區以沉浸式的空間設計，帶領粉絲深入作品世界。

ufotable WEBSHOP POP-UP展「鬼滅百景」展覽資訊

展覽期間 : 2025/10/16(四)~2025/11/30(日)

開放時間 : 周一到周四、周日 11:00-21:00

周五、周六 11:00-22:00

展覽地點 : 新光三越台北信義新天地A9 9F

入場資訊 : 需事前預約；店內禁止飲用外食

「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」帶來ufotable Café期間限定推出的16款角色飲品及日式糰子。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」特典票根。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
日本知名動畫工作室ufotable，今起10月16日至11月30日，在新光三越台北信義新天地A9 9F，舉辦「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」，這也是該展覽首次於海外登場。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」呈現只有ufotable才能提供的鬼滅之刃原畫。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
「ufotable WEBSHOP POP-UP展／鬼滅百景」。記者江佩君／攝影
